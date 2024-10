Glorioso é cada vez mais líder

Segue o líder! Foi com paciência, mas, depois de buscar o gol por durante praticamente toda a partida, o Botafogo conseguiu no fim do jogo a vitória sobre o Bragantino. Com uma cabeçada de Gregore aos 41 minutos do segundo tempo, o Glorioso bateu o clube paulista por 1 a 0. Com o empate do Palmeiras em 2 a 2 o Fortaleza, o Fogão ampliou a vantagem na liderança do Brasileirão para três pontos.

A melhor chance do período inicial foi do Botafogo, aos 37 minutos. Igor Jesus ganhou da defesa do Bragantino e finalizou, a bola passou assustando a meta do goleiro Cleiton e foi para fora. A resposta dos donos casa veio no lance seguinte, com Matheus Fernandes. Ele recebeu dentro da área e finalizou, porém, Gregore apareceu bem para salvar e desviar o chute.

Na segunda etapa, depois de tanto martelar, o Botafogo conseguiu o seu gol. Aos 41 minutos, Romero cobrou falta pra área e Gregore subiu para cabecear e selar a vitória do clube de General Severiano. Foi o primeiro gol do volante com a camisa do líder isolado do Campeonato Brasileiro.