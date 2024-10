Vasco e Bahia se enfrentam no Brasileirão vislumbrando competições continentais

Depois de voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, o Vasco tem mais um jogo importante se quiser brigar por uma vaga na Libertadores. Nesta segunda-feira, às 21h, o time carioca recebe o Bahia em São Januário, no Rio, pela 31ª rodada. O adversário baiano está melhor posicionado e quer aproveitar o tropeço do São Paulo na rodada.

No meio da semana, o Vasco venceu o Cuiabá por 1 a 0 em jogo atrasado e chegou a 40 pontos, em décimo lugar. O São Paulo, que fecha o G-6, tem 51 pontos. Apesar da grande diferença, o time cruzmaltino também pensa na chance do G-6 virar G-7 ou até G-8.

Isso acontecerá se os campeões da Copa do Brasil e Copa Sul-Americana terminarem entre os seis primeiros do Brasileirão. Flamengo, quarto colocado com 54, é finalista da Copa do Brasil, assim como o Atlético-MG, nono com 41. O Cruzeiro, oitavo com 44, está na semifinal da Sul-Americana.

A vitória diante do Cuiabá foi importante para o Vasco retomar a confiança e deixar para trás a eliminação na Copa do Brasil para o Atlético-MG. Também encerrou o jejum de vitória que durava cinco jogos no Brasileirão.

Para enfrentar o Bahia, o técnico Rafael Paiva tem duas baixas muito significativas. O artilheiro e capitão Vegetti e o volante Hugo Moura, ambos suspensos. No setor de marcação, Sforza deve ser titular e Jair, que voltou após nove meses lesionado, também deve entrar no decorrer da partida.

A maior dúvida, porém, está no ataque. Vegetti participa de praticamente todos os jogos e o Vasco não tem um reserva definido. Se optar por manter um esquema parecido, as opções são Rayan e GB, crias da base.

Dúvidas também aparecem nas pontas, com Leandrinho e Máxime fazendo sombras para Emerson Rodríguez e Puma. Na lateral-direita, Paulo Henrique, que teve tosse e falta de ar, seguiu tratamento com antibióticos e não deve ser problema.

Paiva reforçou que o objetivo do Vasco é garantir vaga em uma competição continental. "Vamos lutar como oito finais, tentar brigar o máximo que conseguir. O mínimo que a gente tem que buscar é uma competição sul-americana. A última vitória nos dá uma energia nova e vamos competir muito para continuar na primeira página da tabela", destacou.

O Bahia está há dois jogos sem vencer, já que vem de derrota para o Flamengo, por 2 a 0, e empate por 1 a 1 com o Cruzeiro. Fora de casa, são três derrotas seguidas e um empate. Com isso, aparece em sétimo lugar com 46 pontos, cinco a menos do que o São Paulo, que fecha o G-6 com 51. É uma excelente oportunidade para colar nos paulistas e continuar bem na briga, sem depender do surgimento de mais vagas.

O técnico Rogério Ceni também terá problemas para montar o time. Isso porque o atacante Biel sentiu um desconforto na lombar e foi vetado pelo departamento médico. Recentemente, ele sofreu uma lesão nas costas que o tirou do gramado por dois meses. Ademir, elogiado por Ceni, pode ser titular. Outra alternativa é colocar mais um volante e adiantar Everton Ribeiro, deixando o ataque com apenas dois jogadores.

O volante Rezende, com lesão muscular na coxa, também está fora. A boa notícia é que o lateral-direito Santiago Arias retorna após cumprir suspensão, assim como o volante Caio Alexandre. O lateral disputa vaga com Gilberto, que o substituiu contra o Cruzeiro, enquanto Caio Alexandre tem concorrência de Jean Lucas e Carlos de Pena.

Ceni admitiu insatisfação com a campanha fora de casa, principalmente brigando pelas primeiras posições. "Performance de resultado acho que poderíamos entregar mais. Aproveitamento é baixo fora de casa para a gente que vislumbra estar entre os seis primeiros. Estamos abaixo e vamos trabalhar para corrigir nesta reta final", projetou.

FICHA TÉCNICA

VASCO X BAHIA

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Sforza, Mateus Carvalho e Philippe Coutinho; Emerson Rodríguez (Leandrinho), Rayan e Puma. Técnico: Rafael Paiva.

BAHIA - Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Cauly; Ademir (Jean Lucas), Everaldo e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).