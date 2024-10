Rodrigo Pessoa conquista título em evento cinco estrelas de hipismo nos EUA

Em busca de sua nona participação em Olimpíada, Rodrigo Pessoa iniciou sua trajetória visando Los Angeles-2028 com o título no Washington International Horse Show, etapa seletiva para a Final da Copa do Mundo 2025, que será realizada na Basiléia, na Suíça, entre os dias 2 e 6 de abril. Esta foi a primeira conquista do brasileiro, ao lado do cavalo major Tom, em um Grand Prix deste nível.

"Eu sabia que sempre era possível ir mais rápido, mas fiquei satisfeito com o desempenho do meu cavalo e sabia que estaria bem colocado. Ele sempre mostrou muita qualidade, mas é muito, muito sensível, então levamos um tempo extra e não quisemos forçá-lo. Sinto que agora ele está ficando cada vez mais relaxado e mais confortável", disse o brasileiro.

Na primeira passagem, Rodrigo Pessoa não cometeu falta e conseguiu completar o percurso em 69s42, com o quarto tempo entre os cinco que não erraram. No desempate, o brasileiro brilhou, concluiu sua volta em 38s77 e confirmou o título.

A segunda colocação ficou com a americana Katherine Dian, com 40s77, à frente de sua compatriota Kristen Vanderveen, que completou o percurso em 39s63, mas acabou sofrendo quatro pontos de penalização, o que lhe deixou em terceiro lugar.

"Claro, olhando para trás, fiquei a um segundo e meio de diferença e poderia facilmente, de alguma forma, ter recuperado esse tempo. Sem dúvida, ainda estou construindo um relacionamento com meu cavalo e fiquei muito satisfeita com minha rodada dupla sem faltas. Ficar em segundo atrás do Rodrigo, eu aceito", afirmou Dian.

Entre as principais conquistas de Rodrigo Pessoa com seu cavalo Major Tom estão: o bronze por equipes nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023 e o ouro na Copa das Nações em Barcelona-2023.

Em outro GP5* no fim de semana, em Helsinque, na Finlândia, Yuri Mansur e Marlon Zanotelli conquistaram respectivamente a quarta e a quinta colocações com QH Alfons Santo Antônio e Grand Slam VDL. A prova também teve obstáculos a 1,60m.