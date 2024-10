Luva de Pedreiro exibe camisa de Vini Jr. em cerimônia e Marta critica Bola de Ouro

A possibilidade de Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid, não levar o troféu Bola de Ouro na tarde desta segunda-feira mexeu com o mundo do esporte e personalidades brasileiras. A jogadora Marta, o influenciador Luva de Pedreiro, a skatista Rayssa Leal e a cantora Ludmilla foram alguns nomes que se manifestaram sobre essa situação.

A jogadora da seleção brasileira e do Orlando Pride, Marta, eleita seis vezes melhor do mundo, fez um desabafo nas redes sociais sobre uma possível derrota de Vini Jr, do Real Madrid, no Bola de Ouro. A brasileira afirmou que esperou um ano para vê-lo ganhar, mas que agora isso pode não acontecer, e em seguida, ela questionou o prêmio.

"Eu esperei o ano inteiro para ver o Vini Jr ser reconhecido, merecidamente, como melhor jogador da atualidade e agora vem me dizer que não vão dar a bola de ouro para ele? Que Bola de Ouro é essa? Que Bola de Ouro é essa?", questionou a atleta.

Já o influenciador digital Luva de Pedreiro chegou à cerimônia do Bola de Ouro, em Paris, levando uma camisa de Vini Jr. O gesto aconteceu horas depois de o Real Madrid anunciar que não iria comparecer à cerimônia.

A cantora Ludmilla também fez um post em sua rede social em apoio ao jogador brasileiro. Ela afirmou que Vini Jr já é um campeão e lembrou a luta contra o racismo ao dizer que eles precisam trabalhar mais do que outras pessoas para serem reconhecidos. Já Rayssa Leal disse que Vini Jr é o melhor do mundo em um post no X, antigo Twitter.

De acordo com a imprensa espanhola, o clube recebeu informações de que o brasileiro não vai ganhar o troféu e cancelou a viagem à França que estava programada para um comitiva de 50 pessoas. "A Bola de Ouro não existe mais para o Real Madrid" foi a frase dita por pessoas próximas ao clube de acordo com o jornal espanhol Marca.

O desabafo acontece diante do rumor de que o atacante do Real Madrid, um dos favoritos ao prêmio, tem a chance de perder o primeiro lugar para Rodri, do Manchester City. Diante dessa situação o clube espanhol cancelou a viagem de 50 pessoas, incluindo Vini Jr, a Paris.