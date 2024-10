O que explica Vini Jr. não ter faturado a Bola de Ouro de melhor jogador do mundo?

A notícia de que Vinícius Júnior não ganhou a Bola de Ouro desta temporada deixou muitos torcedores, sobretudo brasileiros, indignados. O resultado, considerado uma injustiça pelos fãs do atleta, tem base: o atacante do Real Madrid era cotado como o maior favorito ao prêmio depois de mais um ano sendo um dos principais nomes da equipe espanhola, que ganhou o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões.

No entanto, o ex-Flamengo não era o único forte candidato ao troféu. Muitos, inclusive na Espanha, apontavam que Rodri também mereceria o primeiro lugar da Bola de Ouro, considerada uma das maiores honrarias da modalidade.

Jogador do Manchester City, Rodri esteve no elenco que venceu, além do Campeonato Inglês de 2023/24, o Mundial de Clubes e a Supercopa da Uefa. O volante teve ainda bons resultados com seu time nacional, a seleção espanhola.

VEJA ALGUNS MOTIVOS QUE PODEM JUSTIFICAR O PRÊMIO A RODRI:

Campeã do maior torneio de seleções da Europa, a equipe espanhola chegou à grande final vencendo todos os jogos. Ao término da competição, Rodri ganhou o mais cobiçado prêmio individual: foi eleito o melhor jogador da edição.

Foi a segunda taça que o atleta ganhou com seu país. A primeira, a Liga das Nações de 2022/23, também deu a ele o título de melhor em campo. Na Eurocopa de 2024, Rodri participou de um gol: em partida contra a Geórgia, ainda na fase de grupos, marcou o primeiro da goleada por 4 a 1.

Por outro lado, o desempenho do Brasil na Copa América foi abaixo do esperado. A equipe caiu nas quartas de final, derrotado nos pênaltis pelo Uruguai. Vini Jr., à época, foi criticado por não conseguir replicar os resultados que tem no Real Madrid no time nacional.

O atacante participou de três jogos no torneio. Neles, marcou um total de dois gols: na também goleada contra o Paraguai, na fase de grupos, em partida que acabou em 4 a 1 para a seleção brasileira.

Por clubes, as estatísticas de Rodri ficam acima das de Vini em alguns pontos. Apesar de o brasileiro ter marcado 24 gols em 39 partidas que participou na temporada de 2023/24 (contra 9 gols que o espanhol marcou em 50 jogos), o jogador do Manchester City tem mais assistências.

Ao todo, Rodri foi responsável por 14 assistências na mesma temporada. Vini Jr., por sua vez, teve 11. A comparação leva em conta também a posição de ambos os atletas. Vini Jr. é atacante e, portanto, teria mais chances de participar de gols que Rodri, que é volante.