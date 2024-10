Coritiba vence no final, segue com chances de acesso e deixa o CRB em apuros na Série B

O Coritiba venceu por 2 a 1 o CRB, na noite desta segunda-feira, no Estádio Couto Pereira, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado nos acréscimos do segundo tempo por Bruno Melo. Antes, Matheus Frizzo, de pênalti, abriu o placar para o Coxa, enquanto Gegê, de falta, fez o gol do time alagoano.

Com o resultado, o Coritiba chegou aos 50 pontos e subiu para a sétima posição, ainda sonhando com o acesso ao Brasileirão. O CRB, que luta contra o rebaixamento, estacionou nos 36 e ficou em 16º. Atualmente, o Z-4 conta com Guarani, Brusque, Ituano e Botafogo-SP.

Jogando em casa, o Coritiba foi mais presente no campo de ataque durante a primeira etapa. O CRB pecou em jogadas ofensivas, principalmente pelas pontas, e deu espaço ao time paranaense. Aos 11 minutos, Matheus Frizzo tentou de cobertura e Luis Segovia desviou com o braço. Após análise do VAR, o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Júnior Brumado bateu mal e o goleiro Matheus Albino defendeu ao cair do lado direito.

O pênalti não deixou o Coritiba desanimado. Ele continuou pressionando e conseguiu uma segunda penalidade máxima aos 28 minutos, quando Natanael foi derrubado na área por Willian Formiga. Matheus Frizzo bateu bem e abriu o marcador aos 30 minutos.

No fim do primeiro tempo, o CRB acordou para o jogo. Aos 33 minutos, Léo Pereira achou belo chute, mas o goleiro Pedro Morisco defendeu. O empate ocorreu aos 50, quando Gegê acertou linda cobrança de falta, sem defesa para o goleiro do Coritiba.

No segundo tempo, o jogo ficou aberto, com os dois times criando chances perigosas ao gol adversário. Aos 33 minutos, Anselmo Ramon tabelou com Léo Pereira e recebeu dentro da área. O atacante tentou a finalização, mas errou a meta. Dois minutos depois, foi a vez do Coritiba com Lucas Ronier, mas também mandou para fora.

O jogo caminhava para um empate, quando aos 46 minutos, Josué cruzou na segunda trave e Bruno Melo apareceu livre de marcação para marcar o segundo gol do Coritiba e definir o placar do jogo. O gol foi validado após análise do VAR.

Na próxima rodada, o Coritiba enfrenta o Mirassol, no dia 5, às 21h30, no Campos Maia. O CRB encara o Ituano, na segunda-feira (dia 4), às 21h, no Novelli Júnior.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 2 X 1 CRB

CORITIBA - Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Jamerson; Sebastián Gómez (Robson), Vini Paulista e Josué (Zé Gabriel); Lucas Ronier, Júnior Brumado (Alef Manga) e Matheus Frizzo (Brandão). Técnico: Jorginho.

CRB - Matheus Albino; Hereda (Matheus Ribeiro), Gustavo Henrique, Segovia e Willian Formiga (Ryan); João Pedro, Rômulo (Marco Antônio) e Gegê (Rafael Bilu); Labandeira (Kleiton), Anselmo Ramon e Léo Pereira. Técnico: Hélio dos Anjos.

GOLS - Matheus Frizzo aos 30 e Gegê aos 50 minutos do primeiro tempo; Bruno Melo aos 50 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Gegê (CRB).

ÁRBITRO - Bruno Mota Correia (RJ).

PÚBLICO - 8.740 torcedores.

RENDA - R$ 100.108,00.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).