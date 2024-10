Fla vai de mistão

O Flamengo deve optar por escalar um time misto na partida de amanhã, contra o Internacional, às 19h, em jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão. As mudanças foram indicadas pelo técnico Filipe Luís no treino de ontem, conforme revelado primeiramente pelo site Coluna do Fla.

O treinador deve optar por escalar a linha de defesa toda reserva. A principal dúvida é no gol, onde Rossi e Matheus Cunha se revezaram durante o último treino. No meio, Allan e Alcaraz entram ao lado de Erick Pulgar, que deve ser mantido.

Já no ataque, dois reservas disputam uma vaga para atuarem ao lado de Gabigol e Bruno Henrique: Matheus Gonçalves e Gonzalo Plata.

A provável escalação do Flamengo para enfrentar o Internacional tem Rossi (Matheus Cunha); Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Allan, Alcaraz; Matheus Gonçalves (Plata), Bruno Henrique e Gabigol.

Atualmente, o Flamengo ocupa a quarta posição no Campeonato Brasileiro, com 54 pontos. Uma vitória no duelo atrasado com o Inter diminuiria a distância em relação ao líder Botafogo para sete pontos.