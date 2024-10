Memphis Depay festeja gol em Cuiabá e aponta time confiante com a saída da zona de rebaixamento

O holandês Memphis Depay afirmou que o time do Corinthians está mais confiante para os jogos finais da temporada, após a vitória sobre o Cuiabá, nesta segunda-feira, no Mato Grosso, que tirou a equipe da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

"Não preciso dizer o quão importante é essa vitória, todo mundo sabe disso, todo mundo conhece a nossa situação, então fizemos o que precisava ser feito hoje, então estamos muito felizes. Acho que isso nos dá confiança para agora trabalharmos em alguns jogos de três pontos", disse o autor do gol, marcado em cobrança de pênalti no final do primeiro tempo.

Depay elogiou o grupo e ficou feliz pelo fato de a equipe não ter sofrido gol. "É importante entrar nesse ritmo, ter esse tipo de confiança. Porque hoje só vencemos por 1 a 0, podíamos ter feito melhor e ainda melhoramos, mas hoje estou orgulhoso da equipe, não sofremos gol, continuamos lutando e com esse tempo também não está fácil, então eu estou orgulhoso da equipe hoje."

Com a vitória o Corinthians chegou aos 35 pontos na 15ª colocação. O próximo compromisso pelo Brasileirão será na segunda-feira, na Neo Química Arena, diante do rival Palmeiras. Antes o time joga em Buenos Aires, frente ao Racing, na quinta-feira, no jogo de volta das semifinais da Copa Sul-Americana. No primeiro duelo houve empate por 2 a 2.