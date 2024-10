Ramón Díaz revela cansaço do elenco do Corinthians en Cuiabá: 'O time respondeu muito bem'

O técnico Ramón Díaz elogiou a postura do time do Corinthians na vitória, por 1 a 0 sobre o Cuiabá, nesta segunda-feira, no Mato Grosso, apesar do cansaço do elenco, que tem realizado grande sequência de jogos em várias competições.

"Estou de acordo que fomos menos intensos, menos intensos porque mudamos muito, muito no meio, no ataque também. Necessitamos fazer isso porque o grupo estava muito cansado. Falamos com o grupo, perguntamos como eles se sentiam. Senão, é difícil colocar, o jogador não vai ter o rendimento que esperamos", disse o treinador argentino.

Ramón Díaz considerou o calor de 30 graus durante a partida outro fator que serviu para aumentar o desgaste do time. "E muito calor, eu sigo suando. Faz parte de jogar no Brasil. Vínhamos de jogar uma partida intensa, na chuva, com desgaste importante, não poderíamos colocar o mesmo time. O time respondeu muito bem. Foi importante ganhar e sair (da zona de rebaixamento."

O treinador também festejou o fato de só perder um jogador para o clássico de segunda-feira, frente ao Palmeiras, apesar dos 13 'pendurados'. O meia Coronado foi o único a receber o terceiro cartão e está fora da próxima partida do Brasileirão.