Payet brilha e resolve pro Vascão

O Vasco deu mais um importante passo na busca por uma vaga na Libertadores ao vencer o Bahia, concorrente direto, por 3 a 2, em São Januário. Sem Coutinho, poupado, o Gigante contou com a estrela de Payet, autor de dois gols, para garantir o baile na Barreira — Emerson Rodríguez marcou o outro.

Com o resultado, o Vasco chegou aos 43 pontos e aparece em nono, a apenas um pontinho do Cruzeiro para integrar um possível G-8 do Brasileirão, que pode dar vaga na Libertadores do ano que vem.

O Vascão entrou ligadão na partida e abriu o placar com Emerson Rodríguez, logo aos 11 minutos. Depois, foi a vez de Payet brilhar balançando as redes duas vezes, uma delas de pênalti. O Bahia conseguiu descontar aos 41, com Luciano Rodríguez.

Na segunda etapa, Ademir descontou para os visitantes 29 minutos. O clima esquentou e Léo Jardim chegou a discutir com Payet, mas, no fim, o goleiro segurou o resultado com uma linda defesa em chute de Rafael Ratão.