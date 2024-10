Brasileirão: risco de queda do Corinthians despenca após vitória em Cuiabá; veja números

A vitória do Corinthians sobre o Cuiabá, na noite de segunda-feira, fez despencar os riscos de rebaixamento da equipe alvinegra, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Foi apenas o segundo triunfo corintiano longe de seus domínios nesta edição do Campeonato Brasileiro. Assim, a probabilidade de queda foi de 44,3% para 25,2%.

O resultado fez o Corinthians deixar para trás o posto de time com o pior desempenho fora de casa. A vitória magra também tirou o time do técnico Ramón Díaz da zona de rebaixamento com o encerramento da 31ª rodada.

O conjunto alvinegro volta a campo pelo Brasileirão na próxima segunda-feira, às 20h, quando mede forças com o arquirrival Palmeiras, na Neo Química Arena.

Além do Corinthians, vivem situação dramática no Brasileirão outras nove equipes: Atlético Goianiense, Cuiabá, Juventude, Athletico-PR, Red Bull Bragantino, Vitória, Fluminense, Grêmio e Criciúma.

Confira abaixo as probabilidades de rebaixamento segundo a UFMG:

Atlético Goianiense: 99,9%

Cuiabá: 97%

Juventude: 44%

Red Bull Bragantino: 39,2%

Vitória: 28,8%

Athletico-PR: 28,3%

Corinthians: 25,2%

Criciúma: 16,2%

Fluminense: 15,4%

Grêmio: 5,4%