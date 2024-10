Alex Telles e Gatito vão pro jogo

Após desfalcarem o Botafogo na vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, Alex Telles e Gatito Fernández embarcaram com a delegação alvinegra para o Uruguai. Os dois devem ser titulares diante do Peñarol, na semifinal da Libertadores.

Enquanto o lateral-esquerdo ficou de fora apenas por opção do técnico Artur Jorge no confronto do fim de semana, o goleiro Gatito Fernández havia sentido um desconforto, mas não preocupa pra hoje e vai substituir John, que está pendurado e pode perder a final se levar um cartão amarelo.