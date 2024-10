Hoje é dia de final da Copa Rio!

Não há nada melhor do que um dia de final, e melhor ainda se for revanche. Hoje, no primeiro jogo da decisão da Copa Rio, o Olaria tenta se vingar do Maricá, seu algoz na disputa pela taça da Série A2 do Carioca deste ano. A bola vai rolar às 14h45, na Rua Bariri.

O Azulão chega embalado e descansado para a decisão, tendo eliminado São Cristovão, Boavista, Cabofriense, e Zinzane pelo caminho. Já o Tsunami, que jogou sua semifinal há poucos dias, está com a confiança lá em cima depois de eliminar alguns dos favoritos ao título. Duque de Caxias, Portuguesa, Audax, e Volta Redonda (atual campeão da Série C do Brasileiro) foram as vítimas.

Na decisão da Série A2, o Maricá levou a melhor nos pênaltis (3 a 1), após empates em 1 a 1 e em 0 a 0 com bola rolando. A nova final promete ser acirrada.

O campeão da Copa Rio tem direito de escolher entre disputar a Série D do Brasileirão ou a Copa do Brasil no ano que vem. O vice fica com o que sobrar.