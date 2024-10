Chapecoense vence duelo direto contra o Brusque e se afasta da zona de rebaixamento da Série B

Em um jogo sem muitas emoções, a Chapecoense aproveitou uma das poucas chances que teve para se afastar da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Após pênalti polêmico convertido por Walter Clar, o time de Chapecó venceu o Brusque por 1 a 0, nesta terça-feira, no estádio Augusto Bauer, pela 34ª rodada.

Com os três pontos, a Chapecoense chegou a 40 pontos e subiu para o 13º lugar, abrindo quatro pontos da zona de rebaixamento. Já o Brusque, permanece com 33 pontos, em penúltimo lugar, e pode cair para a lanterna caso o Guarani vença o Novorizontino no encerramento da rodada.

O começo da partida demonstra o motivo das duas equipes estarem na briga na parte de baixo da tabela. O duelo era equilibrado, porém com mais transpiração do que inspiração. As duas equipes conquistavam o espaço, pisavam na área, mas pecavam drasticamente nas finalizações.

O Brusque era quem mais chegava com perigo e, consequentemente, o que mais errava. Explorando mais o contra-ataque, a Chapecoense trabalhava a bola e obrigou boa defesa de Matheus Nogueira, em chute de longe de Mailton. Na reta final, a dupla diminuiu o ritmo, esfriando a partida até a ida ao intervalo.

Na segunda etapa, os donos da casa voltaram com o controle da partida, neutralizando bem as investidas dos visitantes, o Brusque por pouco não tirou o zero do placar. Jhemerson pegou a sobra dentro da área e esquentou as luvas do goleiro catarinense.

Quando o duelo parecia não ter mais emoções, veio o lance crucial da partida. Em contra-ataque, Ítalo avançou livre e acabou derrubado pelo goleiro Matheus Nogueira. O lance gerou revolta no Brusque, mas o VAR confirmou a penalidade. Walter Clar converteu e abriu o placar para a Chapecoense, aos 35 minutos. Depois do gol, os donos da foram para o tudo ou nada na reta final, mas a pressão não surtiu efeito.

Na próxima rodada, o Brusque tem outro confronto direto contra o rebaixamento. Na próxima terça-feira, o time recebe o Botafogo-SP, no Augusto Bauer, às 21h. A Chapecoense volta a campo no sábado, às 17h, contra o Novorizontino, na Arena Condá.

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE 0 X 1 CHAPECOENSE

BRUSQUE - Matheus Nogueira; Lorran (Dionísio), Ianson, Wallace e Luiz Henrique (Robinho); Rodolfo Potiguar, Paulinho (Jhemerson) e Agustín González (Marcelo); Dentinho, Guilherme Queiroz (Keké) e Diego Mathias. Técnico: Marcelo Cabo.

CHAPECOENSE - Léo Vieira; Mailton, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, João Paulo (Italo) e Walter Clar; Auremir (Tárik), Giovanni Augusto (Jhonnathan) e Rafael Carvalheira; Marcinho (Foguinho) e Mário Sérgio (Perotti). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOL - Walter Clar, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jhemerson, Rodolfo Potiguar, Matheus Nogueira e Keké (Brusque); João Paulo, Mailton, Foguinho e Mário Sérgio (Chapecoense).

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (FIFA-PE).

RENDA - Não divulgado.

PÚBLICO - 3.360 torcedores.

LOCAL - Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).