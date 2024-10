Cruzeiro enfrenta o Lanús, na Argentina, por vaga na final da Copa Sul-Americana

O Cruzeiro vai ter um verdadeiro duelo de vida ou morte na noite desta quarta-feira, quando a partir das 19h encara o Lanús (ARG), em La Fortaleza, pelo segundo e decisivo jogo da semifinal da Copa sul-americana.

Com o empate por 1 a 1 no jogo de ida, no Mineirão, quem vencer em Lanús carimba o passaporte para a decisão da competição continental. Já em caso de um novo empate, o finalista será definido nos pênaltis.

A grande final será disputada em jogo único, no dia 30 de novembro, no Estádio General Pablo Rojas, conhecido como 'La Nueva Olla', casa do Cerro Porteño (PAR), em Assunção. O vencedor do confronto encara Racing (ARG) ou Corinthians na próxima fase.

Visando o duelo decisivo na Argentina, o Cruzeiro decidiu poupar seus titulares pelo Campeonato Brasileiro no final de semana, o que custou caro. O time mineiro acabou derrotado por 3 a 0 pelo Athletico-PR e chega para este jogo com uma derrota na bagagem.

O técnico Fernando Diniz ainda não venceu no time celeste em seis jogos. Foram duas derrotas no Brasileiro, para o Fluminense (1 a 0) e para o Athletico. E quatro empates diante de Libertad e Lanús, pela Sul-Americana; Vasco e Bahia pelo Brasileiro.

Fernando Diniz terá reforços importantes. De fora contra o Furacão, o goleiro Cássio viajou com o elenco e voltará a ser titular. No ataque, Kaio Jorge e Lautaro Díaz, que também não estiveram à disposição em Curitiba, reforçam o Cruzeiro no jogo de volta da semifinal. Voltando de lesão, o jogador argentino tem a possibilidade de retornar já como titular, dada a importância do confronto.

Protagonista do lance mais bizarro do Brasileirão, o atacante Rafa Silva estará à disposição da comissão técnica. Ele foi expulso com três segundos de partida ao dar uma cotovelada em Kaique Rocha, do Athletico. O atacante foi duramente repreendido pelo clube, vai pagar uma multa, mas pode jogar.

O Cruzeiro tem apenas um jogador pendurado, mas se trata justamente de uma peça para lá de importante: o camisa 10, Matheus Pereira. Caso seja advertido, o jogador estará fora de uma potencial final.

Do outro lado, o Lanús também poupou os titulares no fim de semana, diante do Atletico Tucumán, quando foi derrotado por 1 a 0 e se complicou no Campeonato Argentino, seguindo com 20 pontos e na antepenúltima colocação. O único titular utilizado foi Julio Cabrera.

Por isso, os comandados por Ricardo Zielinski veem o jogo em seus domínios como o mais importante da temporada. Entretanto, o treinador pode fazer uma alteração na defesa. Recuperado de uma grave lesão no joelho, o zagueiro Ezequiel Muñoz pode acabar tomando a vaga de Gonzalo Pérez, enquanto Leonardo Jara segue vetado pelo departamento médico.

FICHA TÉCNICA

LANÚS X CRUZEIRO

LANÚS - Nahuel Losada; Juan José Cáceres, Carlos Izquierdoz, Gonzalo Pérez (Ezequiel Muñoz) e Julio Soler; Felipe Peña Biafore, Luciano Boggio, Bruno Cabrera, Marcelino Moreno e Ramiro Carrera; Walter Bou. Técnico: Ricardo Zielinski.

CRUZEIRO - Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Lucas Romero (Walace), Matheus Henrique e Matheus Pereira; Álvaro Barreal (Lautaro Díaz), Gabriel Veron e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Juan Benítez (PAR).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio La Fortaleza, em Lanús (ARG).