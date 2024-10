Vini Jr. 'está no limite' após derrota no prêmio Bola de Ouro, diz jornal de Madri

Logo após perder a Bola de Ouro para Rodri, Vinícius Júnior foi às redes sociais se manifestar. "Eu farei dez vezes (mais) se for preciso. Eles não estão preparados", escreveu, em sua conta no X (antigo Twitter). No dia da cerimônia promovida pela revista France Football, o atacante e o Real Madrid boicotaram a premiação, mesmo o clube ciente de que ganharia alguns prêmios.

Segundo o jornal As, Vini Jr. "está no limite" após a derrota na premiação. Jogador e estafe tentam entender o que pode ter resultado no segundo lugar na disputa pelo prêmio de melhor jogador do mundo. O Estadão apurou que a mensagem nas redes sociais foi direcionada para a luta antirracista, da qual o jogador se tornou uma importante voz na Espanha e no Real Madrid.

Este, no entanto, não é a única explicação para a derrota de Vini Jr. Além do atacante, o Real Madrid teve outros três nomes no Top 10 da premiação: Dani Carvajal, Toni Kross e Jude Bellingham. "Vini provavelmente sofreu com a presença de Bellingham e Carvajal entre os cinco primeiros porque, matematicamente, levou alguns pontos dele. Também resume a temporada do Real, e os jurados dividiram suas escolhas, o que beneficiou Rodri", afirmou Vincent Garcia, editor-chefe da France Football.

O Real Madrid cancelou a viagem a Paris horas antes da premiação. A comitiva teria cerca de 50 pessoas, incluindo os jogadores do clube merengue. A imprensa espanhola dava como certa a vitória de Vini Jr. "O golpe psicológico foi importante. Houve um consenso geral de que o prêmio era seu. Além disso, foi preparada uma grande festa para quarta-feira numa sala em Madrid e a abertura de uma loja Nike tendo ele como protagonista no centro da capital. Ele parecia um vencedor", escreveu o As, nesta quarta-feira.

A publicação também destaca que a derrota pode ter impactos no futuro do jogador no Real Madrid. Vini Jr. se sente perseguido na Espanha, pela arbitragem, jogadores e torcida. Além disso, com Kylian Mbappé e Jude Bellingham, que foram cotados ao prêmio, na equipe, mesmo que ganhe todos os títulos nesta temporada, teria mais concorrência pela Bola de Ouro.

Vini Jr. foi sondado pelo futebol da Arábia Saudita no início desta temporada, mas a possibilidade de conquistar a tradicional premiação foi um dos motivos que o fizeram permanecer no Real, pelo menos até 2025. Desde que a premiação foi criada, todos os vencedores do Bola de Ouro masculino atuavam na Europa à época da cerimônia, exceto Lionel Messi, que recebeu o troféu quando já defendia o Inter Miami.

Além do salário de 1 bilhão de euros (cerca de R$ 6 bilhões), a abordagem contou com a proposta de Vini Jr. se tornar "embaixador" da Copa do Mundo de 2034, que será sediada na Arábia Saudita. Esses valores transformariam Vini Jr. no atleta com o maior contrato da história de qualquer esporte. Cristiano Ronaldo recebe os mesmos 200 milhões de euros anuais, mas assinou contrato por três anos e meio. Shohei Otani, jogador de beisebol do Los Angeles Dodgers, é o dono do maior salário da atualidade, na casa dos R$ 925 milhões, por dez temporadas.