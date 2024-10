Perto do acesso, João Schmidt prega cautela no Santos: 'Ainda não alcançamos o objetivo'

O calvário do Santos na Série B está próximo de acabar. Neste fim de semana, uma vitória diante do Vila Nova na Vila Belmiro associado a tropeço do Ceará diante do Avaí garante matematicamente a retorno da equipe à elite. A torcida está eufórica e promete bela festa no jogo de sábado, mas os jogadores adotou o discurso da cautela.

Como a partida do Ceará ocorre somente no domingo, os santistas não terão o retorno à Série A confirmado em seu jogo. Mas a celebração armada pela torcida é pelo fato de a equipe ter a possibilidade de alcançar o número mágico traçado desde a largada na competição de 65 pontos. Faltam apenas três com quatro rodadas pela frente.

O Santos se isolou na liderança com os 2 a 0 sobre o Ituano e a derrota do Sport, então com os mesmos 59 pontos. O Novorizontino bateu o Guarani e retomou a vice-liderança, com 60 pontos e também muito perto do acesso. O Ceará é quem ameaça a turma do G-4 - ainda tem o Mirassol -, com 54 pontos.

"É claro que sabemos que estamos perto (do acesso), mas também estamos cientes de que ainda não alcançamos o nosso objetivo. Então precisamos manter essa pegada na reta final e encarar todo jogo com uma final, porque no futebol as coisas mudam muito rápido", advertiu o volante João Schmidt.

A pressão psicológica em decisões afeta muitos times de futebol e mesmo atletas no individual. E manter-se com a cabeça no lugar e em calma parece ser a tarefa do técnico Fábio Carille ao longo da semana para evitar ser surpreendido pelos goianos.

"Esse jogo contra o Vila Nova é mais uma final para que a gente possa fazer 65 pontos, ficando mais perto do acesso e do título também", ressaltou o camisa 5, ciente que o apoio maciço das arquibancadas será um combustível a mais - já forma vendidos mais de 10 mil ingressos.

"Acredito que a Vila estará lotada. E acho que o apoio do torcedor será fundamental para nós. Todo mundo com esse sentimento de que a gente vai chegar na Série A. Acredito em um grande jogo e a gente vai dar nossa vida dentro de campo para fazer 65 pontos", concluiu João Schmidt.