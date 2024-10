Bobadilla corre contra o tempo no São Paulo para ficar à disposição de Zubeldía diante do Bahia

A derrota do Bahia para o Vasco, na segunda-feira (3 a 2), deixou o São Paulo em boa situação na briga por vaga à Libertadores. Mesmo que alcançar o G-4 esteja difícil, a presença na sexta colocação (disputaria a fase prévia da competição continental), com cinco pontos de distância do rival de terça-feira, dá tranquilidade para Luis Zubeldía trabalhar a equipe. E o treinador pode ganhar mais opções para o jogo de Salvador, com Bobadilla já trabalhando no campo.

Um dia depois de ter o meio-campista Alison liberado para trabalhar integralmente com o grupo, Zubeldía viu o volante paraguaio mostrar evolução no tratamento contra as dores no adutor da coxa direita e realizar as atividades físicas no gramado.

Bobadilla corre contra o tempo para ser opção em Salvador, enquanto Alisson pode recupera a vaga de titular diante do time de Rogério Ceni. Ocorre que não deve ter condições de jogar por 90 minutos, o que obrigaria Zubeldía a utilizar outro volante e o paraguaio seria uma grande opção.

Como a equipe tricolor não atua no fim de semana - a rodada foi desmembrada por causa da final da Copa do Brasil -, o tempo livre virou um aliado para o São Paulo deixar seus jogadores à disposição e com um bom fôlego para atuar na quente capital baiana.

E o trabalho vem sendo forte pela busca da segunda vitória apenas como visitante no turno. Zubeldía dividiu o elenco em equipes reduzidas no CT da Barra Funda e, com muitos gritos e orientações, sempre pregava pelos toques rápidos e a finalização ao gol.

O técnico tem ciência que o adversário partirá para o ataque sob a obrigação da vitória e a ideia são-paulina é ter transição rápida e precisão nos contragolpes para findar com os resultados ruins longe do MorumBis - derrota para o Cuiabá, por 2 a 0, e empate com o Criciúma, por 1 a 1.