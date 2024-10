O Cruzeiro é o primeiro finalista da Copa Sul-Americana de 2024. Após empatar em 1 a 1 em Belo Horizonte, o time mineiro foi ontem até o estádio La Fortaleza, na Argentina, e superou o Lanús-ARG por 1 a 0, com gol de Kaio Jorge, carimbando a vaga na decisão do dia 23/11, na La Nueva Olla, no Paraguai. O outro semifinalista sairá do confronto Racing-ARG x Corinthians, hoje, às 21h30, no Presidente Perón, na Argentina, após o placar de 2 a 2 na ida, no Neo Química Arena.