Reluz a Estrela Solitária

O torcedor do Fogão pode gritar para os quatro cantos que é finalista da Libertadores pela primeira vez. Os dias de glória chegaram e só falta mais uma partida para conquistar a tão sonhada Glória Eterna. Para chegar até lá, foi até o Uruguai enfrentar o Peñarol, mesmo tendo perdido por 3 a 1, carimbou o passaporte por ter goleado o adversário no Niltão por 5 a 0, no duelo de ida da semifinal. Os gols dos donos da casa foram marcados Jaime Báez e Facundo Batista. Almada fez o do Fogão.

Agora, vai medir forças pelo troféu com o Atlético-MG, no dia 30 de novembro, no Monumental de Nuñez, na Argentina.

Apesar da vantagem considerável, o Fogão entrou em campo acuado e viu o time da casa levar perigo em vários lances, mas não o suficiente para tirar a larga vantagem. A ideia de Artur Jorge de poupar os titulares que estavam pendurados com dois cartões amarelos deixou o time desentrosado e alguns jogadores parecem ter sentido a pressão. Ainda assim, o Fogão fez história no Uruguai e garantiu a vaga para a decisão.

Houve até quem dissesse que o Glorioso ia definhar, mas um clube desse tamanho nunca vai se entregar, a estrela solitária sempre vai brilhar. E agora, mais do que nunca. Quem viveu os anos de sofrimento viu na SAF a esperança de voltar pro topo. Com um trabalho sério e bem feito por Jhon Textor e o departamento de scout, ressurgiu das cinzas pro topo, onde sempre será o seu lugar. Agora, está muito perto de se consagrar o melhor time da América do Sul. Que venha o Galo!