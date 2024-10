Com boa campanha fora, Corinthians decide na Argentina vaga na final da Sul-Americana

Corinthians e Racing decidem uma vaga na final da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, às 21h30, no estádio El Cilindro, na Argentina. Depois do empate por 2 a 2 em São Paulo, o time brasileiro precisa vencer fora de casa para ir à finalíssima. Em caso de nova igualdade no placar, a classificação será definida nos pênaltis.

Embalado pela vitória fora de casa sobre o Cuiabá, por 1 a 0, o Corinthians aposta na invencibilidade de cinco partidas para levar a melhor na Argentina. O resultado tirou o time do Parque São Jorge da zona de rebaixamento no Brasileirão e deu moral para o duelo com os argentinos depois do frustrante empate no jogo de ida das semifinais.

Nesta edição da Copa Sul-Americana, o Corinthians venceu os dois duelos fora de casa que disputou no mata-mata. Derrotou o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid, por 2 a 1, levando a melhor nos pênaltis após revés pelo mesmo placar na segunda partida; e venceu o Fortaleza, por 2 a 0, no Castelão, carimbando a classificação à semi com um 3 a 0 na capital paulista.

Ainda na fase de grupos, os corintianos venceram o Nacional-PAR, em Assunção, por 2 a 0. A única derrota longe de Itaquera na atual edição da Sul-Americana foi para o Argentinos Juniors, por 1 a 0.

O título da Sul-Americana não é apenas uma maneira de o Corinthians encerrar o desastroso ano de 2024 com um troféu, mas também a garantia de que vai estar na próxima edição da Copa do Brasil. O time do Parque São Jorge não conseguiu se classificar para o tradicional torneio nacional por meio do Estadual, tampouco deve ficar entre os seis primeiros do Brasileirão. Eliminado pelo Flamengo na semifinal do mata-mata nacional, a única chance é vencendo a competição continental.

Lesionado, o zagueiro Cacá desfalca o Corinthians para o jogo na Argentina. Yuri Alberto e José Martínez, suspensos contra o Cuiabá, retornam. Após o confronto com o Racing, o time paulista volta ao Brasil na sexta-feira para se preparar para o clássico com o Palmeiras, na segunda, às 20h, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Assim, a tendência é de que o técnico Ramón Díaz continue rodando o elenco corintiano.

"Não se pode esquecer da quantidade de partidas que jogamos, o esforço que fizemos, por isso precisamos mudar. O grupo precisa do máximo de respiro para administrar a sequência", comentou o treinador argentino. "Falamos com o grupo, perguntamos como eles se sentem... Senão, é difícil colocar, o jogador não vai ter o rendimento que esperamos."

O Corinthians nunca venceu o Racing. As equipes se enfrentaram sete vezes ao longo da história, com cinco empates e duas vitórias para os argentinos.

FICHA TÉCNICA

RACING X CORINTHIANS

RACING - Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa e Agustín García Basso; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra e Gabriel Rojas; Juanfer Quintero; Maxi Salas e Adrían Martínez. Técnico: Gustavo Costas.

CORINTHIANS - Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

ÁRBITRO - Felipe González (CHI).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Presidente Perón (El Cilindro), em Avellaneda (ARG).