Ao lado do pai, filho de LeBron James marca primeiros pontos em derrota dos Lakers na NBA

A vitória do Cleveland Cavaliers sobre o Los Angeles Lakers por 134 a 110, nesta quarta-feira, no Rocket Mortgage FieldHouse, ficou marcada por um feito histórico: os primeiros pontos assinalados por Bronny James na NBA. Ao lado do pai LeBron James, o jovem de 20 anos precisou de pouco mais de cinco minutos em quadra para emplacar a sua cesta inaugural. Curiosamente, o "batismo" aconteceu em Cleveland, cidade natal do atleta.

Apesar da derrota, a família "James" teve mesmo uma noite especial. Além de presenciar os primeiros pontos do filho, o veterano LeBron terminou o duelo como cestinha da partida (26).

"Ver meu filho fazer sua primeira cesta na NBA, nesta arena onde ele cresceu, é um momento inacreditável. Uma noite inesquecível para ele e para nossa família. Muito legal fazer parte disso", afirmou LeBron que, no momento do arremesso certeiro do seu herdeiro, estava descansando no banco de reservas.

LeBron, que defendeu o Cleveland por 11 temporadas, se emocionou com o carinho da torcida local a cada lance de Bronny com a camisa dos Lakers. "Melhor coisa do mundo", disse. A certa altura do jogo, os torcedores dos Cavs esqueceram a rivalidade e pediram a presença do garoto em quadra.

Emocionado pelo feito de cravar sua primeira cesta, Bronny comentou sobre o que sentiu. "Foi uma loucura. Muito mais do que eu esperava. É tudo amor. Os cânticos realmente me pegaram de surpresa", afirmou o jovem que cresceu frequentando os corredores da arena quando LeBron atuava no Cleveland.

Sobre o jogo, a derrota fez o Los Angeles Lakers perder posições. Antes vice-líder da Conferência Oeste, o time agora ocupa o quinto lugar. Já os donos da casa seguem com 100% de aproveitamento (cinco vitórias em cinco jogos) e lideram o lado Leste.

No Cleveland, a força coletiva foi fundamental para o triunfo diante de uma arena lotada. Evan Mobley (25), Donovan Mitchell (24) e Jarret Allen (20) ajudaram a construir o resultado positivo no confronto.

Em outro jogo da rodada desta quarta-feira, Karl-Anthony Towns roubou a cena ao anotar 44 pontos na vitória do New York Knicks sobre o Miami Heat por 116 a 107. A franquia, que vinha de derrota para o Cleveland, fez um jogo de recuperação no segundo tempo para buscar a virada e garantir o triunfo.

Com a mão calibrada e uma atuação consistente, o pivô da República Dominicana obteve ainda 13 rebotes e também mostrou eficiência no momento de decidir (terminou o duelo com 68% de aproveitamento nos arremessos).

Já o Miami Heat, que vinha de dois resultados positivos, vai tentar buscar a reabilitação diante do Washington Wizards na competição. O jogo está marcado para este sábado.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Washington Wizards 133 x 120 Atlanta Hawks

Indiana Pacers 135 x 132 Boston Celtics

Philadelphia 76ers 95 x 105 Detroit Pistons

Cleveland Cavaliers 134 x 110 Los Angeles Lakers

Charlotte Hornets 138 x 133 Toronto Raptors

Miami Heat 107 x 116 New York Knicks

Memphis Grizzlies 106 x 119 Brooklyn Nets

Chicago Bulls 102 x 99 Orlando Magic

Oklahoma City Thunder 105 x 93 San Antonio Spurs

Golden State Warriors 104 x 89 New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers 105 x 106 Portland Trail Blazers

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Memphis Grizzlies x Milwaukee Bucks

Dallas Mavericks x Houston Rockets

Utah Jazz x San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers x Phoenix Suns