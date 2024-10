Federação Espanhola adia jogo do Real Madrid com Valencia e mais quatro por tragédia das chuvas

O retorno do brasileiro Vini Jr. aos gramados após ser desprezado e perder a Bola do Ouro para Rodri, do Manchester City, vai demorar um pouco mais. Por causa da tragédia das fortes chuvas e enchentes que causaram danos e mortes na região de Valência, o jogo deste sábado no Campeonato Espanhol acabou adiado, assim como outras quatro partidas, incluindo duelos da segunda divisão, também foram remanejadas.

O Real Madrid visitaria o Valência, no Estádio Mestalla, pela abertura da 12ª rodada. A nova data do compromisso ainda não foi definida. Villarreal x Rayo Vallecano, Levante x Málaga, ambos da principal divisão, e Castellón x Racing de Ferrol e Eldense x Huesca também foram canceladas neste fim de semana.

"Devido à catástrofe natural ocorrida na Comunidade Valenciana em consequência de uma DANA (Depressão Isolada em Níveis Altos de chuva), tendo decretado três dias de luto oficial com suspensão da celebração de competições esportivas na referida Comunidade, foi recebido um pedido de adiamento da LNFP (Liga Nacional de Futebol profissional), após ter conversado com todos os clubes envolvidos", afirmou o Juiz Único de Competições Profissionais.

"Dada a ocorrência de causa de força maior derivada dos acontecimentos acima mencionados, é pertinente concordar com o adiamento dos jogos que estavam agendados", completou o dirigente.

Mesmo com a rivalidade acirrada nos últimos jogos por causa de trocas de acusações de racismo e de provocação por parte de Vini Júnior, o Real Madrid e o atacante se solidarizaram com as vítimas das enchentes já na quarta-feira, desejando "força" aos moradores da cidade.]

"Muita força a todos!", escreveu Vini Jr. Ao compartilhar o post do clube merengue, que trazia: "O Real Madrid expressa a sua mais profunda consternação e solidariedade a toda a população afetada por esta catástrofe, a quem transmite todo o seu apoio e carinho."