STJD troca suspensão de dois jogos por multa e Abel Ferreira dirige o Palmeiras no dérbi

Abel Ferreira está livre para dirigir o Palmeiras na beirada do campo nesta reta final de Campeonato Brasileiro. O Tribunal Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) homologou nesta quinta-feira a transação disciplinar da suspensão de dois jogos imposta ao treinador por multa de R$ 100 mil, o liberando para o clássico com o Corinthians, na segunda-feira.

O comandante português havia sido acusado pela prática da infração tipificada no artigo 258, inciso 2º, II, na forma do artigo 171, inciso 1º, ambos do CBJD. De acordo com a súmula da partida diante do Flamengo (dia 7 de agosto válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil), devidamente confirmada por prova de vídeo, o treinador praticou um gesto obsceno ao tocar em suas partes íntimas.

O jogo já estava aos 38 minutos do segundo tempo no Allianz Parque e o clube carioca se garantia nas quartas de final. Após revisão pelo VAR, na qual o ato é flagrado, o árbitro acabou expulsando Abel Ferreira. O STJD julgou o treinador e o puniu por duas partidas, mas o clube recorreu e obteve efeito suspensivo.

"Meu voto é pela homologação da transação disciplinar celebrada entre a procuradoria geral da justiça desportiva, Sociedade Esportiva Palmeiras e o treinador Abel Ferreira, convertendo a pena de suspensão em duas partidas em multa pecuniária de 100 mil reais a ser paga nos termos e condições estabelecidas na proposta de transação", disse o auditor Marco Aurélio Choy no julgamento do recurso nesta quinta-feira.

O advogado do Palmeiras no STJD, no Rio, e o representante da Procuradoria Geral não fizeram o uso da palavra após a fala de Marco Aurélio Choy que já seguia os planos do clube em seu acordo com o Tribunal, e o presidente Dr. Luís Otávio Veríssimo proferiu a homologação que liberou o treinador de exercer suas funções sem problemas.