João Schmidt cobra seriedade no Santos com proximidade do acesso: 'O campeonato não acabou'

Líder da Série B com 62 pontos e próximo de garantir o acesso para retornar à elite do futebol nacional, o Santos treinou nesta quinta-feira pela manhã e o treinador Fábio Carille aproveitou a atividade para fazer ajustes na equipe visando o duelo de sábado, com o Vila Nova, pela 35ª rodada da Série B.

Para selar a sua volta à primeira divisão, o Santos precisa da seguinte combinação: vencer o rival goiano no sábado e torcer para o Ceará tropeçar diante do Avaí no domingo.

Um dos homens de confiança do técnico Fábio Carille, o volante João Schmidt fez uma projeção do que o Santos precisa fazer para conseguir alcançar o seu objetivo.

"Estamos perto, mas também cientes de que ainda não alcançamos a nossa meta. Precisamos manter essa pegada na reta final e encarar todo jogo com uma final, porque no futebol, as coisas mudam muito rápido. O jogo com o Vila Nova é mais uma final para fazermos 65 pontos", afirmou.

Diante da real chance de se garantir entre os quatro primeiros, Schmidt espera contar com o apoio das arquibancadas e torce para a Vila Belmiro ficar lotada.

"Acho que o apoio do torcedor vai ser fundamental para nós. Acredito que vai ser um grande jogo e a gente vai dar nossa vida dentro de campo para buscar a vitória", comentou o jogador.