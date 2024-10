Flaco López diz que encarar Corinthians tem sabor especial para o Palmeiras: 'Mais tempero'

Vice-artilheiro do Palmeiras do Brasileiro, o atacante Flaco López sabe que em uma disputa de pontos corridos "cada jogo é uma final", mas reconhece que o clássico com o Corinthians, na segunda-feira, na Neo Química Arena, é especial e tem um tempero a mais.

"O objetivo é conquistar o tricampeonato brasileiro", afirmou o atacante argentino. "Estamos indo jogo a jogo. Cada jogo é uma final para nós, e esse próximo tem um pouco mais de tempero", completou o jogador após treino do Palmeiras desta quinta.

O atual bicampeão ocupa a segunda posição do campeonato, com 61 pontos, três a menos do que o líder Botafogo. Na parte de baixo da tabela, o Corinthians ainda luta contra o rebaixamento e ocupa a 15ª posição, com 35 pontos. No primeiro turno, jogando no Allianz Parque, o Palmeiras venceu por 2 a 0.

"Feliz por termos a oportunidade de jogar esse jogo na segunda. É o que um jogador sonha todos os dias. O time está bem, estamos confiantes de fazer um grande jogo lá pelo trabalho que temos feito. Tivemos uma semana muito boa", afirmou Flaco López. Enquanto o time comandado por Abel Ferreira se concentra no Brasileiro desde as eliminações nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, o Corinthians dividia suas atenções em três competições (Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana).

Flaco López chegou ao Palmeiras em 2022 e faz sua melhor temporada, com 21 gols em 54 partidas. "Pessoalmente, me sinto muito bem. Tenho ajudado meus companheiros com gols e assistências. Pensamos já no próximo jogo e na briga com o Estêvão pela artilharia (risos)", afirmou o atacante. Estêvão é, ao lado do lesionado Pedro, do Flamengo, um dos goleadores do Brasileiro, com 11 gols. López e Rafael Veiga têm 9.

MURILO E PIQUEREZ TREINAM COM O TIME

No treino do Palmeiras desta quinta, o zagueiro Murilo, que começou o processo de transição física após lesão na coxa direita, e o lateral-esquerdo Piquerez participaram do aquecimento e da primeira atividade do time como "curingas".

De um lado os jogadores aprimoraram enfrentamentos, enquanto do outro, com dois times em campo, foram trabalhadas construções de jogadas e movimentações específicas e marcações. Na parte final, sem Murilo e Piquerez, o treino foi com o campo mais aberto, com duas equipes no gramado.