Seabra admite 'momento delicado' do Red Bull Bragantino, mas mostra confiança no projeto

O Red Bull Bragantino apresentou nesta quinta-feira o técnico Fernando Seabra, que assinou com o clube paulista até o fim de 2025. O ex-comandante do Cruzeiro admitiu que o momento é delicado, mas negou a alcunha de "salvador da pátria". Na quarta, ele já havia realizado a sua primeira atividade com o elenco, após o acerto que ocorreu no início da semana.

"É um momento importante, delicado. Entendo que eu não vim para resgatar o Red Bull Bragantino em que ele não consiga sair sozinho. Eu vim para fazer um trabalho com as pessoas que estão aqui. Muitas já tive a oportunidade de trabalhar ou aqui em outros clubes, então, tenho total confiança no projeto, nos profissionais, nos mais diferentes níveis de atuação aqui dentro", disse o treinador.

Esta é a terceira vez que o técnico está à frente de uma equipe da Red Bull. A primeira foi no Red Bull Brasil e agora inicia sua segunda passagem pelo Red Bull Bragantino. De janeiro a abril de 2024, ele comandou a equipe sub-23, conhecida como Red Bull Bragantino II, no Campeonato Paulista da Série A3.

"O Red Bull foi o clube em que trabalhei por mais tempo. Foram quatro anos como treinador de base e um ano no profissional, primeiro como auxiliar e depois como treinador, em 2013. Durante esse período, além do processo de construção conjunta que nós tínhamos entre os treinadores da própria base, também tínhamos a oportunidade de ter contato e acesso às clínicas dos coordenadores globais da Red Bull. Naquele momento, no Brasil, era uma coisa muito especial", afirmou, antes de completar.

"O que eu tinha de conhecimento, de informação, do que era feito em relação a treinamento esportivo e no futebol era por livros de editoras europeias que você comprava, e não tinha nem essa quantidade de material disponível que tem na internet hoje. E aí você estar num clube dentro do Brasil que te proporciona, isso é algo que ajuda a abrir a sua cabeça, é você ter contato com outras ideias de jogo, de filosofia de formação."

Seabra ainda deu indícios de como sua equipe se comportará dentro de campo. "Desde o princípio, o clube sempre teve essa ideia, de ter um jogo muito dominante, agressivo, com uma taxa alta de trabalho, de esforço e de empenho coletivo, mas com liberdade para os indivíduos se expressarem, valores que também têm a ver com os valores da empresa. Assim, muito do que fui constituindo como ideia de modelo de jogo e de desafiar jogador para que ele se formasse da melhor maneira possível, de acordo com essas premissas, começou a acontecer aqui ao longo da minha carreira."

Com passagens por Desportivo Brasil, Barueri, Santo André, Ceará, Santos, Corinthians, Athletico-PR e Cruzeiro, muitos como auxiliar ou técnico das categorias de base, Seabra afirmou gostar de trabalhar com jovens atletas. Ideia que já é implantada no clube.

"Tenho experiência em trabalhar com jovens, no nosso time sub-23 a média de idade era de 19 anos apenas, e o nosso time principal também é um elenco jovem, mas com uma mescla importante de experiência. Então, os jogadores que servem como referência, de profissionalismo, de comportamento, são também para servirem como guia nos momentos de dificuldade, de maior pressão. E, às vezes, pode ser que um jogador jovem assuma um protagonismo nesse momento mesmo que ninguém espere isso dele", ressaltou.

A estreia no comando do Red Bull Bragantino acontecerá no sábado, às 16h, diante do Cuiabá, pela 32ª rodada. O time paulista ocupa a 17ª posição, com 34 pontos, mesma pontuação do Athletico-PR, que leva a melhor no número de vitórias: 9 a 8.