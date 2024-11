Verstappen começa GP de São Paulo de F-1 dando 'patadas' após ser chamado de 'Dick Vigarista'

Max Verstappen começou seus compromissos em Interlagos na semana do Grande Prêmio de São Paulo nesta quinta-feira bem ao seu estilo: com respostas "curtas e grossas" e rebatendo críticas. O holandês lidera o campeonato de Fórmula 1 com 47 pontos de vantagem para o segundo colocado, Lando Norris, com quatro etapas para o fim.

Verstappen começou o ano com sete vitórias nas primeiras 10 etapas, mas desde então viu a performance da Red Bull despencar e McLaren e Ferrari ultrapassaram a equipe austríaca no Mundial de Construtores. E a equipe não ganhou mais nenhuma corrida. A diferença para Norris, que já foi de mais de 150 pontos, caiu para menos de 50.

Mesmo garantindo não se sentir pressionado para conquistar o tetracampeonato consecutivo, Verstappen se demonstrou incomodado com os questionamentos da mídia na coletiva.

Um jornalista estrangeiro perguntou a Verstappen o que ele achou da fala de Damon Hill, campeão da Fórmula 1 em 1996, que disse que o holandês deveria mudar seu estilo de pilotagem. Em corridas recentes, o tricampeão da Red Bull foi criticado, em especial pelas batalhas com Lando Norris, com quem disputa o campeonato. Na ocasião, Hill comparou Verstappen a "Dick Vigarista", personagem do desenho "Corrida Maluca" que trapaceava nas corridas.

"Eu não dou ouvidos a essas pessoas. Apenas faço meu trabalho. Sou tricampeão mundial. Acho que sei o que estou fazendo. Tenho minhas opiniões, mas não preciso compartilhá-las", disse Verstappen, de forma ríspida, em coletiva.

"Isso acontece nas corridas em geral. Eu gosto de ganhar. Não gosto de perder. Acho que poucas pessoas gostam de perder. Eu apenas tentei maximizar o resultado e, como eu disse, algumas pessoas ganham, outras perdem", completou.

Mais de uma vez Verstappen foi questionado sobre as pessoas que ele ouve em seu entorno. E novamente o holandês foi ríspido e se esquivou na resposta.

"Ouço pessoas que são objetivas e próximas a mim e que não estão lá apenas para agitar (as coisas). Algumas pessoas estão apenas sendo muito irritantes. Eu sei quem são essas pessoas, embora eu não preste muita atenção nelas. Acho que cheguei a esse estágio da minha carreira com o apoio das pessoas certas e tomando minhas próprias decisões. São pessoas boas, com um bom coração. O mais importante é que eu sei (quem são). Algumas pessoas são um pouco tendenciosas e eu entendo isso, tudo bem. Mas, no fim das contas, isso não é problema meu. Eu simplesmente continuo com minha vida".