São Paulo tem esquema de segurança especial para os dias da Fórmula 1

O Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 que acontece entre sexta-feira e domingo, no Autódromo de Interlagos, zona sul da cidade, teve impactos na segurança da capital paulista. Uma operação especial com policiais treinados para a ocasião, base móvel e câmeras foi organizada para lidar com o evento.

Na entrada do autódromo vai ter uma Base Móvel da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur) e a ideia é que os policias presentes no local saibam se comunicar em outras línguas, além do português. Vai haver também um patrulhamento dentro e fora do autódromo, onde terão câmeras instaladas para prevenir situações de risco.

Este esquema especial está sendo montado há mais de um mês. Outras unidades da polícia também estão envolvidas na operação: Policiamento de Choque, de Trânsito, Comando de Aviação e Rodoviário foram empenhados para a Operação Fórmula 1. Há também uma parceria com o Centro Regional de Controle de Espaço Aéreo, na utilização de drones durante a competição.

A delegada divisionária da Deatur, Fernanda Herbella, também deu dicas para quem for assistir à corrida, como colocar as bolsas sempre na frente do corpo e conferir o valor nas máquinas dos vendedores antes de colocar os cartões de crédito ou débito.