Botafogo acata decisão da CBF

O Botafogo decidiu que não vai tentar mudar a data do jogo contra o Palmeiras, pela 36ª rodada do Brasileirão. Nesta semana, os clubes foram informados pela CBF que a partida será realizada em 26 de novembro, quatro dias antes do Glorioso jogar a final da Libertadores da América.

Houve a expectativa de que o Botafogo tentaria formas de conseguir uma nova data para o duelo. Porém, de acordo com o GE, o Alvinegro estudou o calendário e entendeu que não há outra data para que o confronto aconteça, mesmo que a tempo de descanso para a decisão contra o Atlético-MG não seja ideal.

Nos bastidores, o Botafogo também entende que esse não é o momento da temporada de comprar briga com a CBF.