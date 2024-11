Rayan treina normalmente com grupo

Após dois dias de folga, o elenco do Vasco voltou a treinar no CT Moacyr Barbosa, na tarde de ontem, e com direito a presenças importantes. Afinal, Rayan, Philippe Coutinho e Léo treinaram no que foi o início da preparação para o clássico com o Botafogo, na próxima terça-feira.

Rayan, titular na vitória por 3 a 2 sobre o Bahia no último compromisso do Gigante da Colina, deixou o campo de maca por conta de uma pancada no joelho direito. Apesar disso, ele treinou normalmente com o restante do elenco e não deve ser baixa diante o Botafogo, pela 32ª rodada do Brasileirão.