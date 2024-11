Yuri Alberto lamenta eliminação do Corinthians na Sul-Americana: 'Estava nas nossas mãos'

Autor do gol do Corinthians na derrota, por 2 a 1, diante do Racing, na Argentina, o atacante Yuri Alberto lamentou a eliminação na Copa Sul-Americana. O centroavante apontou falta de atenção no segundo gol adversário.

"Muito ruim, né? A gente estava tão perto de estar na grande final que pra nós era a premiação gigantesca do ano que a gente teve. Foi palpável, estava nas nossas mãos infelizmente por uma desatençã", disse o jogador para a ESPN Brasil.

Apesar da tristeza, Yuri Alberto sabe que o Corinthians precisa se reerguer porque ainda tem de lutar muito para fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. "É difícil, mas a gente vai ter que trabalhar bastante. A gente tem poucos dias, tem poucos jogos para acabar a temporada. E temos que acabar bem, cara. Temos que acabar bem. A gente tinha dois sonhos na nossa mão, infelizmente escaparam. E agora é continuar trabalhando. Se Deus quiser, a gente vai manter o Corinthians na primeira divisão.

O foco do atacante e de todo o elenco corintiano agora ´pe o clássico de segunda-feira frente ao Palmeiras na Neo Química Arena. "Amanhã já muda a chave. Claro que hoje a gente vai estar sofrendo, vai ser uma noite difícil para nós, mas amanhã a gente, por mais difícil que seja, vai ser difícil pra caramba, mas a gente tem que virar essa chave, porque o próximo jogo é o grande clássico, em casa, com a nossa torcida, então tá sendo difícil, mas a gente vai virar essa chave, se Deus quiser, junto da nossa torcida, da nossa casa, a gente vai começar a enganchar grandes vitórias do brasileiro."