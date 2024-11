Fenômeno francês da natação, Leon Marchand bate recorde mundial de 12 anos nos 200m medley

Grande nome da natação nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 com quatro medalhas de ouro e uma de bronze, o francês Leon Marchand continua fazendo história em seu ano mágico na ainda curta carreira. O jovem de 22 anos quebrou o recorde mundial dos 200 metros medley que durava 12 anos, nesta sexta-feira, na Copa do Mundo de piscina curta disputada em Cingapura.

Marchand garantiu a medalha de ouro com o tempo de 1min48s88, primeiro nadador a baixar do 1min49s, superando a marca de Ryan Lochte que vinha desde 2012 em 0s75, quando o norte-americano fez 1min49s63. A melhor marca do francês era de 1min50s30, o recorde europeu, conseguido na véspera.

"Foi realmente muito emocionante para mim. Eu queria fazer algo que ninguém tinha feito antes (baixar de 1min49s). Eu me empenhei ao máximo, fui ao limite e a multidão enlouqueceu e me carregou. Isso me lembrou de Paris e dos Jogos Olímpicos", comemorou o nadador à France TV Sports.

A vitória de Marchand não foi ameaçada em momento algum. O segundo colocado, o inglês Duncan Scott, bateu com somente 1min51s14, mais de dois segundos atrás. O bronze ficou com o italiano Alberto Razzetti, nadando para 1min52s99.

Agora o jovem francês detém dois recordes mundiais no medley, já que eu julho, no Mundial de Esportes Aquáticos disputado em Fukuoka, no Japão, ele quebrou a marca do fenômeno Michael Phelps com 4min02s50. O americano detinha o melhor tempo havia 15 anos, com 4min03s84.

Antes de fechar a temporada, Marchand terá mais uma oportunidade de seguir fazendo história, pois ainda disputará o Campeonato Mundial de Short Course, em Budapeste, na Hungria, dezembro.

MAIS RECORDES MUNDIAIS

As competições iniciais na Copa do Mundo de Natação, em Cingapura, também foram especiais para as norte-americanas Kate Douglass e Regan Smith, que celebraram recordes mundiais em suas provas.

Douglass era a dona do recorde dos 200 metros peito e supera a marca pela segunda semana seguida. Na etapa de Incheon, na Coreia do Sul, semana passada, ela nadou para 2min14s16. Agora ela crava 2min12s72.

"Eu definitivamente não esperava 2min12s. Meio que tive a sensação de que tinha esse tipo de corrida em mim depois do último fim de semana. Eu sentia que se realmente entrasse na prova esperando quebrar o recorde mundial, talvez eu pudesse me surpreende e eu fiz", comemorou Douglass. "Mantive a mesma contagem de braçadas que fiz na semana passada, mas tentei ser realmente mais poderosa nos últimos 50 metros."

A compatriota Regan Smith a 'imitou' e melhorou sua marca na final dos 100m costas ao levar o ouro com 54s27. O recorde anterior da nadadora era de 54s41, também conquistado em Incheon.