Zagueiro do Barça vê Lamine Yamal como vencedor do Bola de Ouro em breve: 'Ele não tem limite'

Considerado uma das grandes revelações do futebol espanhol, o zagueiro Pau Cubarsi comentou sobre a premiação do Bola de Ouro e disse não ter se surpreendido com a escolha de Rodri como vencedor. O jogador do Barcelona disse ainda que um companheiro seu deve, em breve, ganhar o título de melhor do mundo pelo que já mostrou nos campos. Segundo ele, Lamine Yamal "não tem limite".

"Agora todo mundo vê o que ele faz, mas eu o conheço há anos e acho que tem capacidade para ganhar a Bola de Ouro. Acho que ele não tem limite, está em um nível espetacular e com muita confiança", afirmou o atleta em entrevista ao canal RAC1.

Não à toa,o Barcelona vem colhendo os frutos por ter uma geração promissora. Lidera o Campeonato Espanhol de forma isolada e tem seis pontos de vantagem para o segundo colocado. Para tornar o momento ainda melhor, o clube catalão vem de goleada sobre o Real Madrid: 4 a 0 jogando no Santiago Bernabéu.

Pau Cubarsi foi indicado ao Prêmio Kopa, de melhor jogador sub-21 do mundo, e ficou em quinto lugar. Yamal levou o prêmio. "Tento fazer o melhor trabalho que posso no Barcelona", afirmou.

Sobre a escolha de Rodri como melhor do mundo, ele não viu nenhuma injustiça na escolha. "Não me surpreendeu que o Vini Jr não ganhou. A disputa foi muito parelha. Mas sendo espanhol, fiquei feliz que ele tenha conquistado", encerrou Cubarsi.