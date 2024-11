Lateral do Botafogo tem carro roubado com todos seus pertences e WhatsApp usado para golpes

A semana de festa no Botafogo não se estende a todos os jogadores. Líder isolado do Brasileirão e na final da Copa Libertadores diante do Atlético-MG após eliminar o Peñarol, o clube vive dias de euforia. Menos o lateral-esquerdo Hugo, que foi vítima de bandidos, teve seu carro levado com todos os pertences e ainda vê os meliantes aplicando golpe com seu WhatsApp.

Jogando pouco com as contratações de Cuiabano e Alex Telles, que vêm se revezando na lateral-esquerda, Hugo usou suas redes sociais para anunciar que foi vítima de bandidos. Não informou, contudo, se o caso ocorreu no Rio de janeiro, onde joga e reside.

"Roubaram meu caro com todos meus pertences e conseguiram desbloquear meu celular e estão usando meu zap. Não mandem nada se pedir, não sou eu", escreveu o jogador nos stories de seu Instagram nesta sexta-feira.

O caso ocorreu na quinta-feira e o jogador agora tenta recuperar seus documentos. Hugo também não revelou se os bandidos conseguiram fazer transações financeiras com seu celular ou mesmo os cartões bancários.

Com a decisão da Libertadores apenas no dia 30 em Buenos Aires, o Botafogo foca no clássico com o Vasco, no Engenhão, terça-feira, no qual tentará manter a folga na tabela sobre o vice-líder Palmeiras. O time vem de duas igualdades como mandante, mas jogando no Mané Garrincha (0 a 0 com o Grêmio) e no Maracanã (1 a 1 com o Criciúma) e sabe que não pode mais desperdiçar pontos em seus domínios.