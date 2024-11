Júlia Soares desfruta de vida de ídolo após Paris e assume papel de referência na ginástica

Desde sua histórica conquista do bronze por equipes em Paris 2024, a vida de Júlia Soares, aos 19 anos, ganhou novos contornos. A ginasta brasileira experimenta agora o reconhecimento nas ruas, contratos comerciais e uma base de fãs que cresce diariamente nas redes sociais. O feito em Paris não só impulsionou sua carreira, mas também estabeleceu Júlia como uma figura central no ressurgimento da ginástica brasileira, despertando admiração principalmente entre as crianças.

"Tudo mudou (risos). Estou na rua e o pessoal me reconhece. Eu achava que, quando estava com o uniforme do Brasil, me reconheceriam, mas até quando estou com roupa normal o pessoal me identifica. Fiquei em choque quando voltei das Olimpíadas. Não tinha noção da grandeza do que foi Paris. Foi muito grande, entramos para a história, agora eu sei. Hoje estão vendo que o Brasil é o país da ginástica", contou Júlia ao site do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

"Estou tendo muitos negócios também, que antes não tinha. Nas redes sociais, agora estou com quase três milhões de seguidores. Nunca imaginei isso. Lembro que, quando era criança, dizia que queria ser famosa, mas não sabia que seria tanto assim (risos). É muito legal essa mudança", disse a atleta, expressando sua surpresa com a nova realidade.

Apesar da fama e das mudanças, Júlia Soares faz questão de deixar claro que seu foco principal é a ginástica. E ela tem demonstrado isso muito bem, já que foi campeã do individual geral do Campeonato Brasileiro, realizado em setembro, em João Pessoa, a sua primeira competição após Paris.

Foi nesse torneio que a atleta pôde sentir a dimensão que alcançou. Centenas de fãs, especialmente crianças, se aglomeravam em busca de um autógrafo ou uma foto com Júlia, que atendia a todos pacientemente. Foram vários dias recebendo um carinho do público como jamais havia acontecido.

Mesmo jovem, a paranaense se sente confortável no papel de ídolo e referência para os mais novos, sem deixar sua essência de lado. "É muito legal, eu já estive no lugar dessas crianças e sei o quão importante é ter uma inspiração tão perto. Quando comecei na ginástica, tinha a Daiane (dos Santos), a Jade (Barbosa); eu olhava para elas com os olhos brilhando, sonhando em ser uma atleta olímpica. Hoje sou isso. Sei o quão importante é demonstrar carinho com essas crianças. Isso vai despertar um sonho dentro delas", disse.

"Independentemente dos nossos resultados ao longo da trajetória, continuarei sempre sendo a mesma Júlia. A Júlia que adora sorrir, brincar, e que, durante a competição, se transforma. Digo que o leão que existe dentro de mim desperta nas competições", completou. Após conquistar o individual geral no Brasileiro, Júlia Soares já tem um novo compromisso na ginástica: ela viajará para a Suíça no início de dezembro para participar do Swiss Cup Zürich.