Athletico-PR quer consolidar reação em duelo direto com o Vitória no Brasileirão

Depois de encerrar longo jejum no Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR volta a campo para consolidar a reação na luta pela permanência. Neste sábado, às 18h30, faz confronto direto com o Vitória, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), pela 32ª rodada. Os baianos estão em plena reação e querem seguir fora da zona de rebaixamento.

Na última rodada, o Athletico fez um 'pacto' com a torcida para lotar os últimos jogos como mandante. A ideia deu certo e mais de 35 mil torcedores compareceram. Com todos os ingressos vendidos contra o Vitória, o objetivo é superar o recorde da temporada, de 37.598 pagantes diante do Flamengo, no primeiro turno, jogo que terminou empatado por 1 a 1.

Depois de 11 partidas sem vencer, sendo três empates e oito derrotas, o Athletico se reabilitou ao fazer 3 a 0 no Cruzeiro, em casa, na última rodada. Com isso, saiu da zona de rebaixamento (Z-4), ficando em 16º com 34 pontos, embora vença Red Bull Bragantino e Juventude apenas pelos critérios de desempate.

Sem desfalques por suspensão, o técnico Lucho González ainda tem o retorno do lateral-esquerdo Fernando, baixa por acúmulo de três cartões amarelos. Ele disputa posição com Esquivel.

Na outra lateral, porém, deve ter o desfalque de Madson, com dores no tornozelo. Assim, Cuello deve iniciar jogando, mas Léo Godoy também é opção. O atacante Canobbio, com edema ósseo, e centroavante Mastriani, que fez cirurgia no joelho, seguem no departamento médico.

Lucho admitiu alívio com o fim do jejum e pediu o mesmo apoio à torcida. "A vitória traz tranquilidade e convicção no trabalho que se faz. O grupo nunca deixou de acreditar, estão todos de parabéns. Ver o estádio como estava nos motivou. Essa é a energia que queremos ver mais pela frente."

O Vitória vem de dois triunfos seguidos, sendo o último diante do Fluminense, por 2 a 1. Nas últimas seis rodadas, são quatro vitórias, um empate e uma derrota. Com a arrancada, subiu para o 14º lugar, mas bem perto do Z-4, com 35 pontos.

O técnico Thiago Carpini tem retornos importantes. Na defesa, o zagueiro Wagner Leonardo retorna após suspensão e será titular ao lado de Neris. O volante Luan está recuperado de lesão, assim como o atacante Lawan.

O volante Luan também deve ser titular devido à suspensão de Léo Naldi. No ataque, Carlos Eduardo deve ser titular porque Gustavo Mosquito cumpre suspensão por três cartões amarelos. Caio Vinícius, PK, Osvaldo e Camutanga seguem lesionados.

Carpini exaltou o coletivo na recuperação do time baiano e pediu foco. "Não interessa quem começa, quem tem mais ou menos minutos. Todos fazem parte do processo. Eles ajudam a melhorar o nível do treino. Quero exaltar a força coletiva do Vitória, que tem sido fundamental. Vamos em frente, um passo de cada vez, em busca dos nossos objetivos."

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X VITÓRIA

ATHLETICO-PR - Mycael; Cuello, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel (Fernando); Erick, Felipinho e João Cruz; Nikão, Julimar e Pablo. Técnico: Lucho González.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Ricardo Ryller e Matheusinho; Everaldo, Carlos Eduardo e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Ligga Arena, em Curitiba (PR).