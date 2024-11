Novorizontino tenta se aproximar do acesso na Série B e Guarani busca 'último suspiro'

Três partidas abrem, neste sábado, as disputas da 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Destaque para a luta pelo acesso e contra o rebaixamento. Com 94% de chances de subir, o Novorizontino encara a Chapecoense, fora de casa, às 17h, tentando dar mais um passo rumo ao seu principal objetivo. Já o Guarani tem um 'jogo de vida ou morte' na parte debaixo da tabela.

Embalado por duas vitórias seguidas e na segunda colocação com 60 pontos, o Novorizontino vai até Chapecó para encarar a Chapecoense, na Arena Condá. Caso vença, ficará muito próximo do acesso. Do outro lado, os donos da casa, que somam 40 pontos, precisam vencer para acabar de vez com a chance de degola. A distância atual para a zona de rebaixamento é de quatro pontos.

Também às 17h, o Guarani faz um duelo dos opostos contra o Goiás, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Enquanto os donos da casa tem 51 pontos e chegam embalados por duas vitórias, tentam continuar vivos na briga pelo acesso, o time campineiro busca o último suspiro para se salvar do rebaixamento.

Atualmente, com 31 pontos e há 27 rodadas consecutivas na lanterna, o Guarani está sete pontos da arquirrival Ponte Preta, que é justamente o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 38. Ou seja, em caso de derrota, as chances de se salvar do rebaixamento se tornam praticamente nulas, já que ficarão faltando nove pontos a serem disputados.

Por fim, o Santos pode ser o primeiro time a garantir matematicamente o acesso. Isolado na liderança com 62 pontos, recebe o Vila Nova, às 16h30, na Vila Belmiro, e se vencer, terá que torcer por um tropeço do Ceará no domingo contra o Avaí, para se garantir de volta na elite nacional em 2025. O rival goiano, porém, não deve dar vida fácil ao adversário, já que com 52 pontos, ainda tenta se manter vivo na briga pelo acesso.

A 35ª rodada terá sequência com mais jogos nos próximos dias: domingo, segunda e terça-feira. Destaque para Sport e Mirassol na briga pelo acesso. O time pernambucano busca a reabilitação diante do Operário-PR, fora de casa. Já os paulistas buscam a quarta vitória consecutiva, desta vez em casa, contra o Coritiba.

Confira os jogos da 35ª rodada da Série B:

SÁBADO

16h30

Santos x Vila Nova

17h

Goiás x Guarani

Chapecoense x Novorizontino

DOMINGO

18h30

Ceará x Avaí

SEGUNDA-FEIRA

19h

Operário-PR x Sport

21h

Ponte Preta x Paysandu

21h15

Ituano x CRB

TERÇA-FEIRA

19h

Amazonas x América-MG

21h

Brusque x Botafogo-SP

21h30

Mirassol x Coritiba