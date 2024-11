Santos tenta dominar a ansiedade para superar o Vila Nova e se aproximar do acesso

Praticamente garantido entre os quatro primeiros colocados da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos entra em campo neste sábado, às 16h30, para enfrentar o Vila Nova, com um desafio em mente: controlar a ansiedade a fim de não frustrar os planos de garantir o acesso já nesta rodada da competição.

Aspectos favoráveis não faltam. O time do técnico Fábio Carille é líder isolado do torneio (62 pontos), vem de duas vitórias consecutivas e ainda tem a vantagem de encarar o rival goiano sob o apoio de sua fanática torcida. A missão agora é controlar os nervos.

Na manhã desta sexta-feira, o treinador santista organizou uma atividade tática para fazer as últimas correções. Para o duelo com o Vila Nova, a única mudança em relação à vitória sobre o Ituano é o retorno de Gabriel Brazão, que cumpriu suspensão, ao gol.

A matemática para o Santos poder cravar o seu retorno à Série A é simples. Um triunfo sobre o Vila Nova neste sábado, aliado a um tropeço do Ceará contra o Avaí, no domingo, recoloca a equipe paulista na elite. Mas, diante de tantas facilidades, a precaução recomenda um cuidado especial com o lado psicológico.

Um dos jogadores mais importantes da equipe e com o peso de ser o artilheiro do time na temporada (12 gols), Guilherme comentou sobre o momento do time e a preparação nesta semana decisiva.

"A ansiedade é natural. Estamos bem próximos do nosso objetivo, temos que fazer a nossa parte e esperar o Ceará no domingo. Então, este sentimento faz parte (do contexto). Mas temos que lidar bem com ela", afirmou o centroavante.

Na briga pela artilharia da competição, tem nove gols dois a menos do que Caio Dantas e Eric Pulga, Guilherme valorizou a boa fase e a sintonia de todo o elenco. "Trabalhamos para isso e estou conseguindo uma boa temporada. Porém,o mais importante é a entrega de todo o time. Estamos focados e sabemos que estamos próximos do nosso objetivo", comentou.

A experiência vai ser um fator importante para que Carille deixe a Vila com mais três pontos. No duelo deste sábado ele vai poder contar com a experiência de nomes rodados no elenco como o veterano zagueiro Gil, todo o setor de meio-campo (João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano), além do próprio Guilherme na frente.

"Estamos cientes da nossa boa condição, mas no futebol, tudo muda muito rápido. Portanto precisamos ter foco, controle do jogo e não deixar que a ansiedade atrapalhe", afirmou o volante João Schmidt.

Na sexta colocação, com 52 pontos, o Vila Nova tem chances remotas de terminar entre os quatro primeiros colocados para conseguir o acesso. No entanto, o técnico Thiago Carvalho colocou os jogos que restam como verdadeiras decisões para seus comandados.

Para o confronto na Vila Belmiro, ele vai ter o retorno do zagueiro Dankler. Liberado pelo departamento médico, o volante Arilson também fica à disposição do treinador. No ataque, a esperança de surpreender os donos da casa fica por conta de Alesson, que tem oito gols no campeonato.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X VILA NOVA

SANTOS - Gabriel Brazão; Hayner (JP Chermont), João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Serginho, Wendel Silva e Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

VILA NOVA - Dênis Júnior; Danler, Jemmes, Vanderley e Rhuan; Cristiano, João Lucas e Igor Henrique; Emerson Urso, Júnior Todinho e Alesson. Técnico: Thiago Carvalho.

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

HORÁRIO - 16h30.

LOCAL - Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP).