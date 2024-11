Lakers se recuperam com show de Anthony Davis e Cavaliers vencem a 6ª seguida na NBA

A dupla formada por Anthony Davis e LeBron James foi essencial para a recuperação do Los Angeles Lakers, que vinha de duas derrotas consecutivas na NBA. Juntos anotaram 65 pontos na vitória sobre o Toronto Raptors por 131 a 125 na noite desta sexta-feira. O Cleveland Cavaliers também brilhou ao conquistar a sexta vitória consecutiva na liga, mantendo-se com 100% de aproveitamento na temporada.

Os Lakers deram uma resposta aos críticos com um primeiro quarto impecável, abrindo 24 pontos de vantagem (43 a 19). Os Raptors reagiram na segunda metade, conseguiram ficar a seis pontos de buscar a igualdade, mas pararam na boa atuação de Anthony Davis, com 38 pontos, 12 rebotes e duas assistências.

LeBron James teve uma atuação um pouco mais discreta em relação ao seu companheiro de equipe, mas não menos importante, com 27 pontos, dez assistências e seis rebotes. O cestinha dos Raptors foi o canadense RJ Barrett. Ele anotou 33 pontos, 12 assistências e cinco rebotes.

"Nós jogamos muito bem. Estamos obtendo bons resultados, construindo uma boa aparência para a equipe. E nossa defesa tem sido fenomenal. Tudo o que falamos depois das duas derrotas, conseguimos colocar no primeiro tempo. Se continuarmos jogando assim, seremos quase imparáveis", afirmou Anthony Davis.

A vitória foi essencial para acabar com a série de duas derrotas consecutivas dos Lakers, que ocupam o quarto lugar da Conferência Oeste, atrás de Oklahoma City Thunder - venceu todos os cinco jogos que realizou até aqui -, Golden State Warriors e Phoenix Suns.

Líder da Conferência Oeste, o Oklahoma City Thunder, inclusive, derrotou o Portland Trail Blazers por 137 a 114, graças ao bom desempenho de Shai Gilgeous-Alexander. O canadense anotou 30 pontos e ainda contribuiu com sete rebotes e seis assistências. Ele teve ajuda de Jalen Williams, que colocou 22 pontos para a equipe.

CLEVELAND CAVALIERS VENCE MAIS UMA

O Cleveland Cavaliers fez mais uma vítima na NBA. O Orlando Magic não conseguiu segurar a sensação da Conferência Leste e acabou sendo derrotado por 120 a 109. O primeiro quarto foi decisivo para o triunfo. Foi aí que os Cavs abriram 18 pontos de vantagem.

Há tempos os Cavaliers não iniciavam a temporada de uma maneira arrasadora. A última vez foi em 2016, quando LeBron James liderou a franquia. O recorde, no entanto, é de 1976. Na ocasião, a equipe de Cleveland chegou a vencer os oito primeiros jogos da liga.

Apesar da vitória dos Cavaliers, o cestinha da partida foi do Orlando Magic. Jalen Suggs anotou 28 pontos. Darius Garland, com 25, e Donovan Mitchell, com 22, foram os principais pontuadores da equipe de Cleveland, que lidera a Conferência Leste.

O vice-líder é o atual campeão da NBA, o Boston Celtics, que chegou a quinta vitória na temporada ao derrotar, fora de casa, o Charlotte Hornets por 124 a 109. Jason Tatum foi o grande destaque, com 32 pontos, 11 rebotes e três assistências.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Charlotte Hornets 109 x 124 Boston CelticsCleveland Cavaliers 120 x 109 Orlando Magic

Detroit Pistons 98 x 128 New York Knicks

Atlanta Hawks 115 x 123 Sacramento Kings

Brooklyn Nets 120 x 112 Chicago Bulls

Toronto Raptors 125 x 131 Los Angeles Lakers

New Orleans Pelicans 125 x 118 Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves 119 x 116 Denver Nuggets

Portland Trail Blazers 114 x 137 Oklahoma City Thunder

Acompanhe os jogos deste sábado:

Charlotte Hornets x Boston Celtics

Philadelphia 76ers x Memphis Grizzlies

Toronto Raptors x Sacramento Kings

Houston Rockets x Golden State Warriors

Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers

San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves

Washington Wizards x Miami Heat

Denver Nuggets x Utah Jazz

Phoenix Suns x Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers x Oklahoma City Thunder