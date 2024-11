Surfista Gabriel Medina dará a bandeirada final no GP de São Paulo de Fórmula 1

O surfista Gabriel Medina será o responsável por dar a bandeirada final no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, no domingo, no Autódromo de Interlagos. O anúncio foi feito neste sábado pelos organizadores do evento na zona sul paulistana.

"Ser convidado para dar a bandeirada é uma honra e ser em um fim de semana de muitas homenagens ao Senna, meu ídolo, torna esse momento mais especial ainda. Vamos torcer para uma corrida emocionante e acirrada", afirmou Medina.

Gabriel Medina é tricampeão mundial de surfe (2014, 2018 e 2021). A principal referência da chamada "Brazilian storm" (tempestade brasileira, em português) no surfe, o paulista de São Sebastião faturou uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, no mês de agosto, nas praias do Taiti, território ultramarino do país europeu.

Além de Medina, outras referências do esporte e da cultura brasileira já foram responsáveis por exibir a bandeira quadriculada ao fim das tradicionais 71 voltas do Grande Prêmio de Fórmula 1. Entre eles, estão a modelo Gisele Bündchen, a ginasta bicampeã olímpica Rebeca Andrade e o bicampeão mundial de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi.

Em 2023, a responsável pela bandeirada foi Marta, a maior jogadora de futebol da história do País. Em 2002, Pelé rendeu um capítulo à parte para a cerimônia. O Rei do Futebol perdeu o momento em que o vencedor, Michael Schumacher, cruzou a linha de chegada e sinalizou tardiamente o encerramento da prova. Na ocasião, o primeiro a ver a bandeira quadriculada foi o terceiro colocado, o escocês David Coulthard.

Neste sábado, às 11h, acontece a corrida sprint do Grande Prêmio de São Paulo. Mais tarde, às 15h, os pilotos voltam para a pista para a definição do grid de largada do evento principal, agendado para domingo, às 14h.