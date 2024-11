Mano promete resolver atrito com Marcelo internamente, mas revela: 'Ouvi algo que não gostei'

O empate amargo com o Grêmio por 2 a 2, nesta sexta-feira, no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, não foi a única preocupação que os torcedores do Fluminense levaram para casa. Durante a partida foram vistas cenas que deixaram transparecer um possível desequilíbrio emocional da equipe, que continua lutando contra o rebaixamento. A principal delas uma discussão entre o lateral Marcelo e o técnico Mano Menezes.

Aos 45 minutos do segundo tempo, Mano Menezes estava preparado para colocar o experiente lateral Marcelo na partida. Após uma conversa entre os dois na beira do gramado, o treinador se irritou e mandou o jogador voltar para o banco de reservas. Com isso, John Kennedy acabou entrando no lugar de Lima.

Em coletiva de imprensa, Mano Menezes explicou a mudança repentina, mas evitou entrar em conflito com o lateral, que ainda não se pronunciou sobre o caso. É possível que Marcelo tenha reclamado por entrar apenas nos minutos finais da partida, o que não foi revelado pelo treinador.

"Eu iria colocar Marcelo naquela hora, mas ouvi uma coisa que não gostei e mudei de ideia. Coloquei o JK na beirada, é um jogador de força para você ter uma saída. Sempre tivemos uma saída. Não acho que foi porque ele entrou que o time teve qualquer tipo de problema. Não é fácil entrar naquela hora do jogo, você sabe disso, é um fechamento do jogo. Ele, aliás, não estava entrando para resolver problema nenhum, ele estava entrando para manter aquilo que a gente estava tendo. E faltava dois, três minutos para acabar o jogo", explicou Mano Menezes, que indicou uma certa irritação por parte do lateral.

"Naquela hora quando você entra, você entra pra fechar o jogo, não tem jeito, né? Então, qualquer jogador, quando você vai colocar nos minutos finais, você fala pra ele que ele tá entrando para o fechamento de um jogo. O jogador sabe disso. Mas a questão a gente vai resolver internamente", completou.

No momento da substituição, o Fluminense vencia por 2 a 1. Quatro minutos depois, Fábio cometeu pênalti em Arezo. Reinaldo bateu e definiu o empate por 2 a 2. O gol, no entanto, irritou Felipe Melo, que fez sinal com as mãos de que seu time havia sido 'roubado' pela arbitragem. Ele acabou sendo expulso do banco de reservas.

A irritação com a arbitragem foi tanta que o presidente Mário Bittencourt precisou dar uma coletiva para mostrar a indignação. O dirigente, no entanto, deixou a polêmica envolvendo Mano Menezes e Marcelo de lado.

"O nível de ruindade é muito grande. Não há uma rodada sequer que a gente não tenha erros absurdos e grosseiros com relação a quase todos os clubes. Até acho que foi pênalti, você tirar cinco jogadores titulares de um time com cartões amarelos para um confronto que a gente tem na semana que vem é má intenção. O que aconteceu hoje aqui foi má intenção. E não tenho nenhum problema em dizer isso publicamente, porque já disse para ele e mandei colocar na súmula", afirmou.

A reclamação do dirigente se deu pelos cartões amarelos aplicados pelo árbitro Matheus Delgado Candançan. Com isso, cinco jogadores terão que cumprir suspensão diante do Internacional, na próxima sexta-feira: o goleiro Fábio, o zagueiro Thiago Santos, os meias Ganso e Arias e o atacante Kauã Elias.

Com o empate diante do Grêmio, o Fluminense subiu para o 12º lugar, com 37 pontos. O Red Bull Bragantino, com 34, é o primeiro dentro da zona de rebaixamento.