Jorge Jesus critica Dorival por ausência de Renan Lodi: 'Não está vendo os jogos do Al-Hilal'

A convocação da seleção brasileira para as partidas contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo repercutiu na Arábia Saudita. Jorge Jesus, técnico do Al-Hilal, questionou a ausência do lateral Renan Lodi na lista divulgada por Dorival Júnior na última sexta-feira. Para o português, Lodi é o melhor da posição atualmente.

"Lodi é o melhor lateral-esquerdo da atualidade. O treinador da seleção brasileira com certeza não está vendo os jogos do Al-Hilal, se não, iria convocá-lo", declarou Jorge Jesus na coletiva após o empate em 1 a 1 entre Al-Hilal e Al-Nassr pelo Campeonato Saudita.

Para as laterais, Dorival optou por chamar Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Abner (Lyon) e Guilherme Arana, único que atua no Brasil, no Atlético-MG. Da Liga Saudita foi convocado um atleta, o goleiro Bento (Al-Nassr), que estava em campo no empate com o Al-Hilal.

Lodi não foi o único jogador treinado por Jorge Jesus que ficou de fora da convocação. Neymar também não foi chamado por Dorival. O técnico da seleção disse que os poucos minutos em campo do atacante, que retornou aos gramados depois de um ano, foram determinantes para deixá-lo de fora.

Nesse tema Jorge Jesus "concordou" com o treinador da seleção. "Neymar está há 12 meses sem jogar, com uma lesão grave, tentando ganhar seu espaço. Vai durar algum tempo para que ele possa se recuperar. O campeonato está sendo jogado de três em três dias, e o Neymar não tem condições de jogar de três em três dias", finalizou.