Após depressão, Filipe Toledo volta a surfar ao lado de Rayssa Leal e Isaquias Queiroz: 'Irado'

Após um ano sabático para cuidar da saúde, Filipe Toledo se mostrou recuperado da depressão e pronto para voltar às águas. Em Natal, na praia de Miami, ele participou de uma bateria especial ao lado de outros grandes atletas brasileiros, como Rayssa Leal, dona de duas medalhas olímpicas no skate, e Isaquias Queiroz, que já subiu no pódio dos Jogos Olímpicos pela canoagem em cinco oportunidades.

O surfista comemorou o retorno e revelou estar preparado para competir em 2025. O evento foi realizado pela Liga Mundial de Surfe. É também a última etapa do Circuito Banco do Brasil de surfe, válida pelo WSL Qualifying Series (QS).

"Foi irado poder colocar a lycra de volta. Mesmo que em uma bateria mais divertida, sem muita obrigação. Dá aquela sensação boa de colocar a lycra e ter ali os 30 minutos para poder desempenhar melhor. Eu fiquei amarradão de poder compartilhar isso aí com a galera. Isaquias ali dando show de surfe, remando pra caramba, dropando e ficando de pé. A água com Rayssa, com Marina Gabriela, todo mundo, foi legal. Foi muito divertido", afirmou.

Filipe Toledo foi um dos atletas mais tietados pelos fãs. Com um semblante mais leve e livre da depressão que o acompanhava desde 2019, o brasileiro parou para distribuir autógrafos e tirar fotos com as crianças. "A partir do momento que escolhi tirar esse ano para descansar, eu não tive nenhum arrependimento. Foi um ano que realmente precisava. Consegui aproveitar ao máximo e renovar aquela energia para voltar em 2025 com toda força. Ano que vem estamos lá incomodando a galera de novo", disse se referindo ao circuito mundial de surf.

Com sorriso de orelha a orelha, analisou o desempenho dos outros brasileiros no surfe. "A Marina Gabriela nunca tinha surfado na vida. Pegou e ficou de pé na primeira. Ela anda muito bem de skate e para ela ia ser fácil. A Rayssa já tinha algum contato com o surfe uma vez ou outra. E o Isaquias meu irmão, um monstro. Demais. Pegou várias ondas. Foi muito legal essa troca de experiências, muito bom", finalizou.

A Liga Mundial de Surfe divulgou recentemente o calendário do Circuito Mundial de 2025. A temporada regular contará com 11 etapas. Sendo assim, Filipe Toledo deve retornar oficialmente à água em Pipeline, no Havaí. A primeira etapa será realizada entre os dias 27 de janeiro e 8 de fevereiro.