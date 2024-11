Arsenal é superado pelo Newcastle e chega a três jogos sem vencer no Campeonato Inglês

O Arsenal conheceu o seu terceiro tropeço consecutivo no Campeonato Inglês ao ser superado pelo Newcastle por 1 a 0, neste sábado, no St.James Park, pela décima rodada. O único gol foi marcado por Isak, nos minutos iniciais da partida.

Com o novo tropeço, o Arsenal continuou com 18 pontos, perdeu nova chance de se aproximar dos líderes Manchester City e Liverpool e deve cair na tabela de classificação. Já o Newcastle, ainda no meio da tabela, chegou aos 15.

A partida contou com quatro brasileiros entre os titulares. Bruno Guimarães e Joelinton pelo Newcastle, enquanto Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli defenderam o Arsenal. Gabriel Jesus, também pelos visitantes, acabou entrando no segundo tempo.

O Arsenal entrou desligado na partida e acabou sendo surpreendido pelo Newcastle logo de cara. Aos 11 minutos, Gordon recebeu livre pela direita e colocou a bola na cabeça de Isak, que cabeceou sozinho para fazer 1 a 0. O gol serviu para acordar o time visitante, que chegou com Saka. Ele recebeu na marca do pênalti e testou rente à trave.

Com o placar a favor, o Newcastle recuou as linhas e começou a exagerar nas faltas. O time da casa não deu espaço ao Arsenal, que continuou 'batendo a cabeça' dentro de campo. Saka e Gabriel Martinelli tentaram jogadas de mais efeito, mas não tiveram sucesso.

A dupla brasileira formada por Bruno Guimarães e Joelinton funcionou melhor. O Newcastle teve o controle do meio de campo em boa parte do primeiro tempo, tanto que não foi muito ameaçado. O Arsenal conseguiu apenas duas finalizações no gol e levou para o intervalo uma desvantagem no marcador.

No segundo tempo, o Arsenal voltou a campo com as jogadas direcionadas a Trossard. Bem marcado, o atacante pouco produziu. Do outro lado, o Newcastle continuou mais perigoso e perdeu boas oportunidades com Joe Willock e Valentino Livramento.

Vendo o seu time com dificuldade em criar boas jogadas, Mikel Arteta tentou reforçar o meio de campo ao colocar Nwaneri no lugar de Martinelli. O treinador também entrou com Jorginho e Gabriel Jesus, ficando mais incisivo. O Newcastle, no entanto, conseguiu conter os ânimos do rival e sair com a vitória.

A melhor jogada do Arsenal foi aos 49, quando Declan Rice apareceu livre no miolo da área e cabeceou rente à trave. Apesar da pressão final, o time visitante acabou com o terceiro tropeço consecutivo no Campeonato Inglês.

Na próxima rodada, o Arsenal enfrenta o Chelsea no domingo, às 13h30, no Stamford Bridge. No mesmo dia, às 11h, o Newcastle visita o Nottingham Forest, no City Ground.