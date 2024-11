Corinthians consegue efeito suspensivo e André Ramalho é reforço contra o Palmeiras

O Corinthians recebeu uma boa notícia neste sábado ao conseguir um efeito suspensivo para o zagueiro André Ramalho defender o clube no clássico com o Palmeiras, nesta segunda-feira, às 20h, no Itaquerão. A ausência do jogador preocupava o técnico Ramón Díaz ainda mais após a eliminação na Copa Sul-Americana, diante do Racing, da Argentina.

Na quinta-feira, André Ramalho havia sido punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com dois jogos de suspensão pela expulsão no clássico com o São Paulo. No julgamento, o defensor chegou a ser comparado com um pugilista, o que rendeu vários 'memes' nas redes sociais.

No sábado, no entanto, o Corinthians conseguiu o efeito suspensivo, dado pelo auditor do STJD, Maxwell Borges de Moura Vieira. André Ramalho ainda tem um jogo a cumprir, mas poderá continuar atuando até o recurso ser julgado.

Desde a sua chegada ao Corinthians, André Ramalho assumiu a titularidade e já defendeu a camisa alvinegra em 23 jogos, com um gol marcado. A expectativa é que ele esteja em campo no clássico até por causa da possível ausência de Cacá, que sofreu um trauma na região do tórax na vitória sobre o Cuiabá por 1 a 0.

Outro desfalque de Ramón Díaz é o meia Igor Coronado, suspenso. Um provável Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu; Carrilo, Charles, José Martínez e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

O Corinthians é o 15º colocado do Brasileirão, com 35 pontos, apenas um a mais do que o Red Bull Bragantino, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.