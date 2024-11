Kane faz dois, Bayern de Munique derrota o Union Berlin e continua na liderança do Alemão

Eleito o décimo melhor jogador do mundo pela revista France Football, Harry Kane brilhou e marcou dois gols na vitória do Bayern de Munique por 3 a 0 sobre o Union Berlin, neste sábado, na Allianz Arena, pela nona rodada do Campeonato Alemão. A vitória manteve o time bávaro na liderança da competição.

Ainda invicto, com sete vitórias e dois empates em nove jogos realizados até aqui, o Bayern de Munique é o líder, com 23 pontos e impede que o RB Leipzig o ultrapasse na rodada. Já o Union Berlin ficou com 15, ainda próximo da briga por vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Harry Kane vem tendo um dos melhores inícios de temporada da sua carreira. Em 14 jogos, ele marcou 17 gols e oito assistências. Desde quando chegou ao Bayern de Munique, ele computou 60 contribuições a gol, em 41 partidas. Uma marca expressiva e que coloca o time bávaro como principal candidato ao título alemão.

Com quase 80% de posse de bola, o Bayern foi muito superior ao adversário, que não esboçou o menor sinal de reação do início ao fim. Logo aos 15 minutos, o time bávaro teve um pênalti assinalado a seu favor. Harry Kane bateu com precisão e abriu o marcador.

O único lance de perigo do Union Berlin foi aos 33, quando Siebatcheu aparei na frente de Manuel Neuer, que levou a melhor e fez grande defesa. O Bayern, por outro lado, ampliou aos 43. Harry Kane deu bela assistência para Coman, que mandou para o fundo das redes.

O Bayern voltou arrasador para o segundo tempo e fez o terceiro aos seis. Conan recebeu o cruzamento e cabeceou por cima da defesa. Harry Kane apareceu apenas para completar para o gol, que liquidou a fatura. O time bávaro passou a administrar a vantagem e confirmou a sétima vitória no Alemão.

GOLEADA DO FRANKFURT E MAIS

Outros quatro jogos foram realizados neste sábado, com destaque para o triunfo do Eintracht Frankfurt sobre o Bochum por 7 a 2. Os gols foram marcados por Ekitike, duas vezes, Marmoush, Knauff, Brown, Dahoud e Uzun. Dani de Wit e Hofmann descontaram.

A tabela de classificação explica muito bem a goleada. Enquanto o Frankfurt assumiu o terceiro lugar, com 17 pontos, o Bochum continua como o único time que ainda não venceu, com um ponto, na lanterna. Além disso, sofreu 27 gols nos nove primeiros jogos da competição.

Recém-promovido à elite do futebol alemão, o St.Pauli deixou a zona de rebaixamento e conquistou a primeira vitória ao derrotar o Hoffenheim por 2 a 0, fora de casa. Com isso, subiu para o 15º lugar, com oito pontos, mesma pontuação do seu adversário, que caiu para a 16ª posição.

O Holstein Kiel (19º) também desencantou ao bater o Heidenheim (11º) por 1 a 0. Já Wolfsburg (13º) e Augsburg (10º) empataram por 1 a 1.