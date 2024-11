James Rodríguez pode deixar clube espanhol frustrado com pouco tempo em campo, diz jornal

James Rodríguez insatisfeito com sua condição não é uma notícia nova. O torcedor do São Paulo se acostumou com essa manchete no período em que o astro colombiano esteve no clube do MorumBis. A questão é que o meia retornou à Europa e sua situação parece não mudar. Por isso, o jornal espanhol Marca indica uma possível saída do jogador do Rayo Vallecano.

O início do texto diz que "mais um clube em que os minutos necessários para estar em forma não são dados ao colombiano", cenário parecido ao que tinha quando jogava no Brasil. A passagem à Espanha trouxe a James a esperança de ter mais tempo dentro de campo. Mas o fato é que ele atuou apenas 123 minutos em cinco jogos, sendo titular em apenas uma oportunidade.

No banco de reservas, o Marca diz que a Lazio, da Itália, estaria monitorando a situação de James. O mercado turco também aparece como possível interesse em adquirir o meia colombiano, apesar de ser um país que não faz parte dos planos do atleta, que ainda sonha em atuar em ligas de alto nível. Sua saída do clube espanhol pode se concretizar em janeiro.

Veículos da imprensa colombiana dizem que "todo o possível está sendo feito" para que o jogador consiga uma nova equipe tão logo, onde possa contribuir e desenvolver seu futebol, além de estar apto para compromissos com a seleção colombiana.

James saiu do São Paulo no fim de julho deste ano, após ter sido eleito o melhor jogador da Copa América. Com isso, o time tricolor economizou aproximadamente R$ 20 milhões. Pouco menos de um mês depois ele foi anunciado pelo Rayo Vallecano, onde está desde então.