Romero não deve ficar no Fogão

Óscar Romero pode estar em seus últimos meses como jogador do Botafogo. Segundo informação da coluna Mercado da Bola, do site UOL, o meia paraguaio deve sair do clube no fim da temporada.

Com 32 anos, Óscar Romero tem jogado pouco e atuou três vezes nos últimos dois meses. O melhor momento recente foi a assistência para Gregore na vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.

O paraguaio chegou ao Glorioso com a expectativa de ser titular, mas foi perdendo espaço quando chegaram as contratações do segundo semestre. O contrato assinado com o Fogão é válido até o final deste ano.