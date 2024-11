Alex Sandro volta ao time titular

Após desfalcar o Flamengo nos jogos contra Juventude e Internacional, Alex Sandro voltará ao time titular no jogo de ida da final da Copa do Brasil. Além da entrada do lateral-esquerdo no lugar de Ayrton Lucas, outras mudanças devem ser feitas pelo técnico Filipe Luís no Maracanã.

Caso mantenha o técnico mantenha o que indicou nos treinamentos, o Rubro-Negro terá um trio ofensivo formado por Gabigol, Plata e Michael. Já no meio de campo, Evertton Araújo ganha uma oportunidade ao lado de Gerson, recuado para a função de segundo volante.

O Mengão não terá Bruno Henrique e Pulgar, suspensos, além dos lesionados Pedro, Viña, Cebolinha, Luiz Araújo e De la Cruz.

Já o Atlético-MG tem quase todos os seus titulares à disposição, com exceção de Deyverson e Fausto Vera, que não foram inscritos na Copa do Brasil. Para a final, o técnico Gabriel Milito ainda conta com os reforços de Zaracho e Bernard, recuperados de lesão.